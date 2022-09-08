Япония надеется углубить отношения с Великобританией при Лиз Трасс

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Токио, 7 сентября (Jiji Press). Японское правительство рассчитывает на углубление отношений с Великобританией в сфере экономики и безопасности после инаугурации нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Токио считает, что Трасс будет следовать политике своего предшественника Бориса Джонсона, который усилил бдительность в отношении Китая и активизировал участие Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе, пока был у власти.

«Мне приятно тесно сотрудничать с вами, чтобы реализовать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», – заявил премьер-министр Японии Кисида Фумио в поздравительном послании Трасс в Твиттере 5 сентября после того, как она была избрана новым лидером Британской консервативной партии.

По словам информированных источников, ведётся работа по организации телефонных переговоров между Кисидой и Трассом как можно скорее.

При администрации Джонсона Япония и Великобритания укрепили сотрудничество в области безопасности. В прошлом году японские воздушные, сухопутные и морские силы самообороны и британская авианосная ударная группа во главе с новейшим авианосцем HMS Queen Elizabeth провели совместные учения у берегов самой южной префектуры Японии Окинава, по-видимому, учитывая рост морской активности Китая. Затем британский бортовой корабль совершил свой первый заход в порт Японии.

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