Японские специалисты будут участвовать в разработке новейших ядерных реакторов в Великобритании
НовостиЭкономика Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Лондон, 4 сентября (Jiji Press). Британское правительство выбрало японско-британскую группу, включающую Японское агентство по атомной энергии (JAEA), для разработки высокотемпературных газовых реакторов, ядерных реакторов следующего поколения.
Агентство, поддерживаемое японским правительством, будет работать вместе с Британской национальной ядерной лабораторией и ядерной компанией Jacobs над созданием демонстрационного высокотемпературного газового реактора к началу 2030-х годов.
Это один из шести передовых проектов в области ядерных технологий в Великобритании, получающих финансирование от британского правительства в рамках его Advanced Nuclear Fund в размере 385 миллионов фунтов стерлингов. Согласно заявлению британского правительства, около 500 000 фунтов стерлингов пойдут на японско-британский проект.
JAEA будет использовать свои технологии, приобретенные в ходе эксплуатации своего высокотемпературного инженерно-испытательного реактора (HTTR), при проектировании, строительстве и эксплуатации высокотемпературных газовых реакторов в Великобритании.
HTTR – это экспериментальный высокотемпературный газовый реактор в городе Оараи в префектуре Ибараки на востоке Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Как преодолеть нехватку электроэнергии в японской столице и её окрестностях?
- В интервью министр промышленности указал на необходимость перезапуска АЭС
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио настаивает на необходимости перезапуска атомных электростанций
- Энергетические компании в Японии предупреждают о возможной нехватке электроэнергии и призывают устанавливать кондиционеры на 28 градусов
- Зимой ожидается дефицит электроэнергии в энергозоне TEPCO
- Рост потребительских цен более чем на 2% впервые с 2015 года: влияние удорожания энергоносителей и продовольственных товаров
- Усиление «деревянного шока»: около 50% связанных со строительством компаний ощущают проблемы с поставками из-за вторжения России в Украину
- Рост цен в Японии: 40% компаний планируют повышать цены на товары и услуги в течение года