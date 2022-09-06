Японские специалисты будут участвовать в разработке новейших ядерных реакторов в Великобритании

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Лондон, 4 сентября (Jiji Press). Британское правительство выбрало японско-британскую группу, включающую Японское агентство по атомной энергии (JAEA), для разработки высокотемпературных газовых реакторов, ядерных реакторов следующего поколения.

Агентство, поддерживаемое японским правительством, будет работать вместе с Британской национальной ядерной лабораторией и ядерной компанией Jacobs над созданием демонстрационного высокотемпературного газового реактора к началу 2030-х годов.

Это один из шести передовых проектов в области ядерных технологий в Великобритании, получающих финансирование от британского правительства в рамках его Advanced Nuclear Fund в размере 385 миллионов фунтов стерлингов. Согласно заявлению британского правительства, около 500 000 фунтов стерлингов пойдут на японско-британский проект.

JAEA будет использовать свои технологии, приобретенные в ходе эксплуатации своего высокотемпературного инженерно-испытательного реактора (HTTR), при проектировании, строительстве и эксплуатации высокотемпературных газовых реакторов в Великобритании.

HTTR – это экспериментальный высокотемпературный газовый реактор в городе Оараи в префектуре Ибараки на востоке Японии.

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