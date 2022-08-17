Как преодолеть нехватку электроэнергии в японской столице и её окрестностях?

Недостаточное снабжение электроэнергией японской столицы и ее окрестностей становится обычным делом. Что привело к такой ситуации? Как следует решать эту проблему? Об этом рассуждает Сугияма Тайси, ведущий специалист НИИ стратегических глобальных исследований Canon, хорошо осведомленный в проблемах энергетики.

Энергоснабжение Большого Токио: по-прежнему на грани

Вслед за мартом 2022 года, напряженность в снабжении электроэнергией японской столицы и ее окрестностей ожидается и нынешним летом. С окончания сезона «сливовых дождей» день за днем издавались предупреждения о сложностях в удовлетворении спроса на электроэнергию. Из-за продолжения простоя тепловых электростанций и задержек с возобновлением эксплуатации ядерных реакторов снабжение электроэнергией какое-то время продолжит балансировать на тонкой грани.

Между тем на глобальном уровне в связи со вторжением России в Украину, а также из-за смягчения ситуации с коронавирусом, стремительное увеличение спроса на энергоносители приводит к нестабильности поставок нефти и природного газа и резкому росту цен.

На этом фоне произошло шокирующее событие для Японии. Российский президент Владимир Путин 30 июня подписал указ о передаче бизнеса по добыче нефти и природного газа на сахалинском шельфе «Сахалин-2», в котором участвуют японские торговые компании, от нынешнего предприятия-оператора вновь создаваемой российской компании. Фактически это означает, что российское правительство очевидно реквизирует «Сахалин-2» в отместку за санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину. Смогут ли японские предприятия продолжать участвовать в этом бизнесе – остается неясным.

В японских промышленных кругах с самого начала говорили о том, что к санкциям в отношении России следует подходить осторожно. Однако правительство Японии согласованно со странами «Большой семерки» незамедлительно решило ввести санкции против России, положив конец дискуссиям об осторожности. «Реквизиция Сахалина-2» ожидалась с тех пор, как присоединившуюся к антироссийским санкциям Японию в России занесли в категорию «враждебных государств».

Между тем и сейчас высказываются сомнения, действительно ли решение японских властей соответствует национальным интересам. В поставках нефти Япония на 90% зависит от Ближнего Востока, объятого геополитическими проблемами. Сахалинские нефть и газ были важны в плане диверсификации источников поставок.

Хотя сейчас промышленно развитые страны вводят в отношении России санкции, многие страны по всему миру, даже не говоря об Индии и Китае, в антироссийских санкциях не участвуют, а поскольку Россия зарабатывает валюту за счет торговли с этими странами, что порождает и мысли о том, что санкции не причиняют ей большого ущерба.

Совсем не обязательно, что импорт нефти и газа с Сахалина незамедлительно прекратится, но если это произойдет, то осуществлять закупки из альтернативных источников будет затруднительно. Это объясняется ростом цен в связи с более напряженным положением с удовлетворением спроса в мировом масштабе. Утверждают, что дополнительные издержки могут составить и 1 трлн йен, и 2 трлн.

Даже если импорт с Сахалина пока будет продолжаться, рассчитывать на то, что напряженность в отношениях с Россией легко исчезнет, не приходится – поставки из России больше нельзя считать источником, на который можно положиться.

Тепловая энергетика: жертва политики декарбонизации

Одним из факторов напряженности в удовлетворении спроса на электроэнергию является остановка или ликвидация тепловых электростанций. Как это произошло? Правительство Японии ставит целью в 2030 году сократить эмиссии углекислого и других парниковых газов на 46% относительно уровней 2013 года, а к 2050 году прийти к нулевым эмиссиям. Тепловая генерация электроэнергии, на которую в Японии приходится 40% эмиссий углекислого газа, стала главной мишенью этой политики декарбонизации.

Вдобавок к этому, введение больших объемов солнечной генерации электроэнергии, поддержанное колоссальными субсидиями через систему закупок по фиксированным тарифам электроэнергии, получаемой за счет использования возобновляемых источников (Feed in Tariff, или FIT), безжалостно привело к остановкам или ликвидации тепловых электростанций.

Что это значит? Результатом крупномасштабного введения солнечной генерации стало снижение рентабельности тепловых электростанций. Поступления от тепловых электростанций сократилась настолько, что стало невозможным даже покрывать эксплуатационные издержки.

Когда возникла напряженность в удовлетворении спроса, тепловых электростанций стало не хватать, и обеспечивать необходимый потенциал предложения стало невозможно. Поскольку солнечная генерация изначально сильно зависит от погодно-климатических условий, нестабильность соотношения спроса и предложения она не ликвидирует. В случае Японии особенно большой проблемой является напряженность с удовлетворением потребности в электроэнергии в часы от заката до восхода, когда солнечная генерация невозможна. Двадцать второго марта, когда зона обслуживания Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) оказалась буквально в шаге от прекращения подачи электроэнергии, солнечные электростанции тоже практически ничего не вырабатывали.

Следовательно, для стабильного удовлетворения потребностей в электроэнергии в принципе необходимо поддержать те электростанции, чья рентабельность упала, оплачивая им резонную стоимость. Но такое льготное обхождение с тепловыми электростанциями противоречит курсу «декарбонизации»; более того, оплата такой стоимости, которая позволит действующим предпринимателям поддерживать электростанции, входит в противоречие с политикой «либерализации электроэнергетики», потому об этом и речи не возникало.

Разумеется, поскольку трудности со снабжением электроэнергией не ограничиваются домохозяйствами, а оказывают большое влияние и на деятельность предприятий, эту проблему острой нехватки электроэнергии необходимо как-то решать.

Дополнительный повод возобновить работу АЭС

В сложившейся ситуации оживилось движение за возобновление работы пребывающих в простое атомных электростанций. Депутаты от правящих партий, промышленные круги и даже премьер-министр Кисида Фумио заговорили о необходимости возобновить их работу. Возвращение в строй АЭС не только ослабит остроту нехваток электроэнергии, но и поспособствует смягчению ситуации с глобальным спросом и предложением ископаемого топлива, способствуя тем самым снижению цен на горючее.

Премьер-министр Кисида 13 июня в эфире программы телеканала «Нихон тэрэби» заявил: «Если мы сможем запустить один реактор, то это произведет эффект, аналогичный дополнительному предложению на мировом рынке 1 млн тонн сжиженного природного газа», вновь выразив намерение быстро возобновить работу тех реакторов, которые прошли проверку безопасности.

Глобальный энергетический кризис вынуждает пересматривать отношение к атомной энергетике в странах по всему миру. Франция, где 67% производства электроэнергии приходится на атомные электростанции, для достижения углеродной нейтральности намеревается дополнительно построить 6 реакторов.

Не следует ли в Японии также для начала восстановить работу атомных электростанций, находящихся в вынужденном простое без достаточных юридических оснований?

Для этого в первую очередь необходимо, чтобы политическая власть набралась смелости и продемонстрировала курс на возобновление работы АЭС. Без этого трудно представить, как смогут возобновить работу атомные электростанции, возвращение которых в строй затягивалось на протяжении последнего десятилетия.

Если говорить о препятствиях для возобновления работы АЭС, то основным фактором служит медлительность процесса проверки безопасности на основании новых стандартов Комиссией по ядерному регулированию. Кроме того, препятствием может служить, несмотря на отсутствие юридической обязательности, и получение согласия со стороны местных властей, как в случае с АЭС «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата или АЭС «Токай-2» в префектуре Ибараки.

С точки зрения юридических оснований представляется крайне сомнительным наличие необходимости остановить все ядерные реакторы в стране только потому, что пересмотренные стандарты стали применяться ретроспективным образом в отношении уже действовавши АЭС. За рубежом примеров такого подхода к эксплуатации нет.

Несмотря на то, что законодательство о регулировании ядерных реакторов не предусматривает их обязательной остановки при ретроспективном применении изменившихся норм, происходящее объясняют тем, Комиссия по ядерному регулированию может останавливать реакторы своим решением, поскольку наделена обширными полномочиями действовать по собственному усмотрению.

Но нет ясных юридических оснований для того, чтобы реакторы обязательно пребывали в простое вплоть до приведения в соответствие с новыми стандартами, а также для решений о том, как долго могут действовать переходные меры. В конце концов, нет иных резонов, кроме административных указаний на основании полномочий комиссии действовать по собственному усмотрению; более того, сама комиссия по регулированию тоже не выпустила никакого официального документа, требующего немедленного применения мер обратной силы.

Разрешения на создание атомных электростанций, выданные до необходимости соответствовать новым стандартам, юридически действительны и в данный момент, и если Комиссия по ядерному регулированию будет следовать курсу, допускающему достижение соответствия новым стандартам при продолжении эксплуатации с соблюдением надлежащих и достаточных временных мер, то возобновление работы АЭС вполне возможно.

Отказ от дополнительного сбора в пользу энергетики возобновляемых источников

В рамках кампании выборов в Палату советников в качестве особой меры в отношении стоимости электроэнергии Демократическая партия для народа выступила с дополнительным обещанием «сократить средний годовой счет за электроэнергию на 10 тыс. йен за счет отказа от взимания дополнительного сбора FIT (которым потребителей электроэнергии обложили с целью покрытия издержек на приобретение по твердым ценам электроэнергии, получаемой за счет энергии возобновляемых источников)». В настоящее время сбор FIT составляет порядка 10% оплачиваемой стоимости электроэнергии, и в дальнейшем предполагается его существенное увеличение, но если от него отказаться, то это позволит уменьшить счета за электроэнергию.

Отметим, что предвыборное обещание Демократической партии для народа предполагает покрывать отказ от сбора FIT за счет резервных бюджетных средств правительства, однако это не может служить долгосрочным подходом.

Но поскольку простой отказ может повлечь ущерб имущественным правам предпринимателей сферы энергетики возобновляемых источников, следует прекратить прием заявок в отношении новых проектов и пойти на масштабное снижение закупочных цен в отношении тех FIT-проектов, заявки на которые были поданы в прошлом при высоких ценах, но строительство в рамках которых еще не началось.

Ловушка либерализации электроэнергетики

Возобновление работы атомных электростанций послужит смягчению нехватки электроэнергии в краткосрочной перспективе, но при сохранении в неизменном виде нынешней политики либерализации электроэнергетики и разделения генерации и передачи электроэнергии уровень рентабельности тепловых электростанций в нормальных условиях снизится еще более, осложнив ведение бизнеса, и постепенно они будут заброшены.

До либерализации электроэнергетики в 10 регионах страны удовлетворение спроса было возложено на вертикально интегрированные электроэнергетические корпорации, которые в целях совмещения стабильности поставок и экономической целесообразности занимались комплексной оптимизацией выработки, передачи и розничной продажи электроэнергии в целом. Финансирование таких сверхдолгосрочных шагов, как возведение новых АЭС, также обеспечивалось именно благодаря вертикальной интеграции электроэнергетических компаний.

А нынешняя система требует несогласованной оптимизации генерации и розничной реализации по отдельности, и поскольку в рамках этой системы фактически никто не несет обязательств по обеспечению соответствия предложения спросу, отказ электрогенерирующих компаний от низкорентабельных тепловых электростанций оказывается «верным» решением с точки зрения экономической целесообразности, но в конечном итоге оно порождает хронические нестыковки в удовлетворении потребностей. Эксперты указывали на это еще более 10 лет назад, и вышло именно так.

Для начала в качестве временной меры, вероятно, следует задействовать метод субсидирования за генерирующие мощности, чтобы таким образом мотивировать владельцев предприятий поддерживать работоспособность электростанций, пусть даже и тепловых с их снизившейся рентабельностью.

Но фундаментальная проблема заключается в том, что в Японии нет органа, который отвечал бы за удовлетворение потребностей в электроэнергии в целом. Под лозунгом либерализации электроэнергетики в стране, с одной стороны, были расформированы либо ослаблены крупные предприятия в области электроэнергетики, а с другой стороны, правительство не смогло обеспечить стабильное удовлетворение спроса за счет мер регулирования рынка, что и привело к нехватке электроэнергии. Может быть, для того, чтобы добиться стабильного удовлетворения спроса в долгосрочной, стратегической перспективе, нам все-таки необходимы ответственные и сильные объединенные электроэнергетические компании?

До тех пор, пока не произойдет отказ от либерализации электроэнергетики и возврат к прежней системе вертикального управления, сколько бы правительство ни вмешивалось с введением детальных правил работы рынка, добиться стабильного снабжения электроэнергией при умеренных счетах за электричество вряд ли удастся.

Фотография к заголовку: телебашня «Токио скай три», включение подсветки которой пришлось задержать вечером из-за ожиданий напряженной ситуации со снабжением электроэнергией, 29 июня 2022 г. (© Jiji Press)