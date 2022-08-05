Россия создаёт новую компанию-оператор проекта «Сахалин-2»

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Токио, 4 августа (Jiji Press). Российское правительство приняло решение о создании новой компании для управления нефтегазовым проектом «Сахалин-2». Об этом сообщили российское государственное информационное агентство ИТАР-ТАСС и другие СМИ.

Японские торговые дома Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp., вовлечённые в проект на Дальнем Востоке России, должны решить в течение месяца после учреждения новой компании, согласятся ли они на инвестиции, определенные в соответствии с их долями в текущей операционной компании.

По сообщениям СМИ 3 августа, 2 августа правительство России издало постановление о создании новой компании.

Новую компанию, которая будет создана в Южно-Сахалинске на острове Сахалин, возглавит главный представитель Sakhalin Energy Investment Co., нынешнего оператора.

Российскому государственному «Газпрому» будет принадлежать около 50% акций новой компании, как и в нынешнем операторе.

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