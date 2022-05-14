Япония и сахалинские проекты

После вторжения России в Украину энергетический сектор освобождается от российского влияния. В ходе саммита «Большой семёрки» (G7), проходившего онлайн 8 мая, было сделано заявление о поэтапной отмене импорта российской сырой нефти. Доля России в импорте сырой нефти в Японию составляет всего 3,6%, но Япония рассчитывала на Россию как на альтернативный источник энергии, чтобы избавиться от зависимости от Ближнего Востока. Здесь мы представим проекты разработки нефти и природного газа «Сахалин-1» и «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России, в которых принимала участие японская сторона.

Япония небогата ресурсами и в большей части своей энергии зависит от импорта, при этом почти 90% нефти и около 20% газа ввозят с Ближнего Востока, поэтому импорт сырой нефти и СПГ из России считался важным с точки зрения энергетической безопасности.

Согласно торговой статистике за 2021 год, Япония импортирует 3,6% сырой нефти и 8,7% сжиженного природного газа (СПГ) из России, примерно половина нефти добывается в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», и почти весь газ – в проекте «Сахалин-2». Поскольку расстояние небольшое, перевозка занимает всего около 3 дней, что выгодно с точки зрения транспортных расходов. Электроэнергетические и газовые компании имеют долгосрочные контракты на закупку.

«Сахалин 1»

В компании «Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент» правительство Японии, а также компании Itochu Groove, Marubeni и др. владеют 30% акций.

ExxonMobil объявила о выходе из проекта «Сахалин-1» в марте.

«Сахалин 2»

Российская государственная компания «Газпром» владеет 50% плюс 1 акцией, у британской Shell – 27,5% минус 1 акция, у Mitsui – 12,5%, у Mitsubishi Corporation – 10%. Около 60% производимого СПГ должно было поставляться в Японию.

Британская Shell объявила о выходе из проекта «Сахалин-2» в феврале.

Крупные международные компании объявили о своем выходе из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Есть также сообщения о том, что их долю может выкупить Китай. Премьер-министр Кисида говорил о проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», что «они способствуют долгосрочным и стабильным поставкам дешевой энергии. Политика сохранения своих вложений не меняется», выступая против монополизации добычи природных ресурсов Россией и Китаем.

Однако, если продолжится выход из России компаний G7 и других западных стран, дальнейший рост цен на энергоносители будет неизбежен, что может помешать восстановлению экономики.

Фотография к заголовку: Оборудование для бурения и добычи природного газа для проекта «Сахалин-2» (предоставлено «Сахалин Энерджи», фотография сделана в феврале 2007 г.)

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