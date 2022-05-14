Япония и сахалинские проекты

Япония и сахалинские проектыПолитика Экономика
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Япония небогата ресурсами и в большей части своей энергии зависит от импорта, при этом почти 90% нефти и около 20% газа ввозят с Ближнего Востока, поэтому импорт сырой нефти и СПГ из России считался важным с точки зрения энергетической безопасности.
Согласно торговой статистике за 2021 год, Япония импортирует 3,6% сырой нефти и 8,7% сжиженного природного газа (СПГ) из России, примерно половина нефти добывается в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», и почти весь газ – в проекте «Сахалин-2». Поскольку расстояние небольшое, перевозка занимает всего около 3 дней, что выгодно с точки зрения транспортных расходов. Электроэнергетические и газовые компании имеют долгосрочные контракты на закупку.
«Сахалин 1»
В компании «Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент» правительство Японии, а также компании Itochu Groove, Marubeni и др. владеют 30% акций.
ExxonMobil объявила о выходе из проекта «Сахалин-1» в марте.
«Сахалин 2»
Российская государственная компания «Газпром» владеет 50% плюс 1 акцией, у британской Shell – 27,5% минус 1 акция, у Mitsui – 12,5%, у Mitsubishi Corporation – 10%. Около 60% производимого СПГ должно было поставляться в Японию.
Британская Shell объявила о выходе из проекта «Сахалин-2» в феврале.
Крупные международные компании объявили о своем выходе из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Есть также сообщения о том, что их долю может выкупить Китай. Премьер-министр Кисида говорил о проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», что «они способствуют долгосрочным и стабильным поставкам дешевой энергии. Политика сохранения своих вложений не меняется», выступая против монополизации добычи природных ресурсов Россией и Китаем.
Однако, если продолжится выход из России компаний G7 и других западных стран, дальнейший рост цен на энергоносители будет неизбежен, что может помешать восстановлению экономики.
Фотография к заголовку: Оборудование для бурения и добычи природного газа для проекта «Сахалин-2» (предоставлено «Сахалин Энерджи», фотография сделана в феврале 2007 г.)
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