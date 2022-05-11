Япония заморозит активы премьер-министра РФ Мишустина и ещё 140 человек

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Токио, 10 мая (Jiji Press). Правительство Японии на заседании кабинета министров приняло решение заморозить активы премьер-министра России Михаила Мишустина и еще 140 человек в рамках дополнительных санкций Токио против России за её вторжение в Украину.

Япония также запретит экспорт в 71 организацию, в том числе в судостроительной и компьютерной отраслях.

Также среди лиц, включенных в список замораживаемых активов, есть представители российского правительства и пророссийских боевиков в Донецке и Луганске на востоке Украины.

«Мы крайне потрясены разрушениями, серьёзностью гуманитарного кризиса и полнейшими разрушениями в ряде (украинских) городов», ставших жертвой российской агрессии, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.

«Мы будем работать с другими крупными промышленно развитыми странами Большой семёрки, чтобы ещё больше усилить давление на Россию», – добавил он. В G-7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский Союз.

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