В японском правительственном документе подчёркивается важность сахалинских проектов для Японии

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Токио, 7 июня (Jiji Press). Проекты по добыче природного газа и нефти у российского дальневосточного острова Сахалин, в которых японское правительство и частный сектор имеют свои доли, являются важными источниками энергии для Японии, говорится в ежегодном правительственном отчёте, опубликованном 7 июня.

В Белой книге по энергетике, принятой на сегодняшнем заседании кабинета министров, правительство Японии отметило, что вторжение России в Украину, начавшееся в конце февраля, ускорило рост цен на ресурсы.

В то время как американские и британские партнеры объявили о своем выходе из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» после российской агрессии против Украины, премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что Япония продолжит свое участие в проектах.

В Белой книге говорится, что сахалинские проекты являются «важными источниками энергии» для снабжения электроэнергией и газом Японии, которая в настоящее время в значительной степени зависит от Ближнего Востока.

Если Япония выйдет из проектов, от этого в конечном итоге «выиграет Россию и это нанесёт ущерб энергетической безопасности Японии», говорится в отчёте, подтверждающем позицию правительства по сохранению своих интересов в проектах.

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