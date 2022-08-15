В интервью министр промышленности указал на необходимость перезапуска АЭС
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 13 августа (Jiji Press). Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Нисимура Ясутоси считает необходимым возобновить работу большего числа атомных электростанций, чтобы обеспечить стабильное снабжение электроэнергией.
В интервью 12 августа Нисимура сказал, что правительство будет работать над тем, чтобы зимой работало до девяти реакторов.
«Мы понимаем, что важно перезапускать больше (реакторов)» для стабильного электроснабжения со следующего лета и далее», – сказал Нисимура.
Он указал, что страна будет работать над возобновлением работы атомных станций, которые еще не завершили процесс проверки в Управлении по ядерному регулированию и еще не получили одобрение местных органов власти на перезапуск.
«На данный момент мы не думаем о строительстве новых атомных станций или расширении или реконструкции существующих станций», – сказал Нисимура.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио настаивает на необходимости перезапуска атомных электростанций
- Энергетические компании в Японии предупреждают о возможной нехватке электроэнергии и призывают устанавливать кондиционеры на 28 градусов
- Зимой ожидается дефицит электроэнергии в энергозоне TEPCO
- Рост потребительских цен более чем на 2% впервые с 2015 года: влияние удорожания энергоносителей и продовольственных товаров
- Усиление «деревянного шока»: около 50% связанных со строительством компаний ощущают проблемы с поставками из-за вторжения России в Украину
- Рост цен в Японии: 40% компаний планируют повышать цены на товары и услуги в течение года