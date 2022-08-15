В интервью министр промышленности указал на необходимость перезапуска АЭС

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Токио, 13 августа (Jiji Press). Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Нисимура Ясутоси считает необходимым возобновить работу большего числа атомных электростанций, чтобы обеспечить стабильное снабжение электроэнергией.

В интервью 12 августа Нисимура сказал, что правительство будет работать над тем, чтобы зимой работало до девяти реакторов.

«Мы понимаем, что важно перезапускать больше (реакторов)» для стабильного электроснабжения со следующего лета и далее», – сказал Нисимура.

Он указал, что страна будет работать над возобновлением работы атомных станций, которые еще не завершили процесс проверки в Управлении по ядерному регулированию и еще не получили одобрение местных органов власти на перезапуск.

«На данный момент мы не думаем о строительстве новых атомных станций или расширении или реконструкции существующих станций», – сказал Нисимура.

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