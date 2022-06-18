Энергетические компании в Японии предупреждают о возможной нехватке электроэнергии и призывают устанавливать кондиционеры на 28 градусов

Из-за сильного землетрясения в море возле Фукусимы в марте 2022 года была остановлена повреждённая теплоэлектростанция и было выпущено первое «предупреждение об ужесточении требований к электроснабжению» в пределах ответственности компаний TEPCO и Tohoku Electric Power. Спрос и предложение на рынке электроэнергии структурно ограничены из-за медленного перезапуска атомных электростанций и старения тепловых электростанций, сложная ситуация с энергетикой будет сохраняться. Правительство призывает домохозяйства и предприятия экономить электроэнергию этим летом.

Помимо медленного перезапуска атомных электростанций, остановленных из-за Великого восточно-японского землетрясения, на ситуацию с электроснабжением влияет и остановка стареющих тепловых электростанций, из-за чего снижается мощность энергоснабжения. Правительство призвало семьи и предприятия помочь максимально сэкономить электроэнергию этим летом, если это не помешает экономической деятельности. С 2015 года правительство призывает к энергосбережению в масштабах всей страны.

Для стабильного снабжения электроэнергией, чтобы регулировать предложение в ответ на спрос, требуется коэффициент резерва не менее 3%. Согласно прогнозу спроса и предложения электроэнергии Министерства экономики, торговли и промышленности, если летом 2022 года будет аномальная жара, которая случается раз в 10 лет, резервный запас упадет до 3,1% в июле в трёх электроэнергетических регионах – Тохоку, Токио и Тюбу, и достигнет нижнего предела необходимого объёма. Даже в пределах регионов Хокурику, Кансай, Тюгоку, Сикоку и Кюсю она составит 3,8%, сделав ситуацию со снабжением непредсказуемой.

Если будет нарушен баланс между потреблением и выработкой электроэнергии, могут произойти крупномасштабные отключения электроэнергии, что приведёт к социальным и экономическим потрясениям. Правительство призывает устанавливать кондиционер в доме на 28 градусов для предотвращения теплового удара, и примет все меры, включая требования к компаниям экономить электроэнергию и перезапуск остановленных тепловых электростанций.

По мере похолодания зимой резервная доля электроэнергии вновь будет снижаться по всей стране. С января по февраль 2023 года в зоне TEPCO может не остаться резерва и может ощущаться нехватка электроэнергии, и доля резерва может упасть ниже 3% в шести энергетических зонах – Тюбу, Хокурику, Кансай, Тюгоку, Сикоку и Кюсю.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме