Энергетические компании в Японии предупреждают о возможной нехватке электроэнергии и призывают устанавливать кондиционеры на 28 градусов

Энергетические компании в Японии предупреждают о возможной нехватке электроэнергии и призывают устанавливать кондиционеры на 28 градусовЭкономика Общество
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Помимо медленного перезапуска атомных электростанций, остановленных из-за Великого восточно-японского землетрясения, на ситуацию с электроснабжением влияет и остановка стареющих тепловых электростанций, из-за чего снижается мощность энергоснабжения. Правительство призвало семьи и предприятия помочь максимально сэкономить электроэнергию этим летом, если это не помешает экономической деятельности. С 2015 года правительство призывает к энергосбережению в масштабах всей страны.
Для стабильного снабжения электроэнергией, чтобы регулировать предложение в ответ на спрос, требуется коэффициент резерва не менее 3%. Согласно прогнозу спроса и предложения электроэнергии Министерства экономики, торговли и промышленности, если летом 2022 года будет аномальная жара, которая случается раз в 10 лет, резервный запас упадет до 3,1% в июле в трёх электроэнергетических регионах – Тохоку, Токио и Тюбу, и достигнет нижнего предела необходимого объёма. Даже в пределах регионов Хокурику, Кансай, Тюгоку, Сикоку и Кюсю она составит 3,8%, сделав ситуацию со снабжением непредсказуемой.
Если будет нарушен баланс между потреблением и выработкой электроэнергии, могут произойти крупномасштабные отключения электроэнергии, что приведёт к социальным и экономическим потрясениям. Правительство призывает устанавливать кондиционер в доме на 28 градусов для предотвращения теплового удара, и примет все меры, включая требования к компаниям экономить электроэнергию и перезапуск остановленных тепловых электростанций.
По мере похолодания зимой резервная доля электроэнергии вновь будет снижаться по всей стране. С января по февраль 2023 года в зоне TEPCO может не остаться резерва и может ощущаться нехватка электроэнергии, и доля резерва может упасть ниже 3% в шести энергетических зонах – Тюбу, Хокурику, Кансай, Тюгоку, Сикоку и Кюсю.
Фотография к заголовку: PIXTA
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