Рост цен в Японии: 40% компаний планируют повышать цены на товары и услуги в течение года

При затянувшемся кризисе коронавируса резкий рост цен на сырую нефть и сырьё, вызванный вторжением России в Украину, приводит к увеличению себестоимости, что отразится в росте цен на товары и услуги, что может оказать большое влияние на наш образ жизни.

С начала года появляется всё больше новостей о повышении цен, в том числе на бензин, электроэнергию, хлеб и упакованные обеды-бэнто.

Согласно опросу аналитического центра Teikoku Databank, проведенному среди компаний по всей стране с 1 по 5 апреля, более 30% компаний провели повышение цен в период с октября 2021 года по март 2022 года. Кроме того, 43,2% компаний намерены повышать цены в течение года после апреля 2022 года, в том числе 25,7% в апреле и 11,1% в мае.

По отраслям высока доля тех, кто поднимали цены, в чёрной и цветной металлургии (59,8%) и химического производства (55,6%). Среди тех, кто планирует повышать цены с апреля этого года, особенно выделяется производство продуктов питания, напитков и кормов (73,1%).

С другой стороны, 16,4% компаний хотели бы поднять цены, но затрудняются это сделать, это примерно каждая шестая компания. Похоже, что им приходится делать трудный выбор, поскольку они боятся оттока клиентов – это можно было бы сделать при стабильных продажах, но можно потерять конкурентоспособность.

В сферах, связанных с личным потреблением, таких как розничная торговля, питание, образование и развлечения, 43,2% компаний намерены повышать цены в течение года после апреля 2022 года, что может привести к дальнейшему охлаждению потребительских настроений. Компании жалуются, например, что «повышение цен на сырьё, упаковочные материалы, гофрированный картон и т. д. сделало невозможным сохранение прибыли при прежних ценах» (префектура Исикава, компания розничной торговли продуктами питания и напитками).

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