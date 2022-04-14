Японское правительство обеспокоено резким падением йены
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Токио, 13 апреля (Jiji Press). Японские правительственные чиновники всё больше обеспокоены быстрым падением йены, курс которой к доллару достиг 20-летнего максимума выше 126 йен на токийских торгах.
Они обеспокоены тем, что дальнейшее падение йены ударит по японской экономике и личному потреблению, повысив цены на импорт.
«Обменные курсы должны быть стабильными, и их быстрое изменение нежелательно», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
Министр финансов Судзуки Сюнъити заявил журналистам, что правительство «будет внимательно следить за обменными курсами».
Растут опасения и среди предприятий, что более высокие цены на импорт могут повредить их доходам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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