В Японии снижается производство мелкой разменной монеты из-за распространения электронных платёжных средств

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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Количество выпускаемых мелких монет достоинством в 10 йен и 1 йену в Японии имеет тенденцию к снижению из-за распространения безналичных платежей.

В 2022 финансовом году, который начался в этом месяце, Министерство финансов планирует сократить количество выпущенных 10-йеновых монет примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом до 102 миллионов, самого низкого уровня за последние 20 лет – в 2003 году их было выпущено 570 миллионов.

В 2022 финансовом году министерство планирует отчеканить по миллиону монет номиналом 1 и 5 йен, в основном для коллекционеров. За последние годы было выпущено около миллиона монет достоинством в 1 йену. Для монет номиналом 5 йен 2022 финансовый год станет вторым по низкому количеству производства за последние 20 лет после того, как в предыдущем году отчеканили всего 700 000 таких монет.

Как правило, монеты изнашиваются или портятся примерно через 30 лет после чеканки. Министерство поэтапно заменяет такие монеты на новые, проверяя ситуацию их обращения.

В последние годы люди всё чаще используют электронные деньги и QR-коды для платежей и онлайн-покупок с использованием кредитных карт, что приводит к снижению выпуска монет.

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