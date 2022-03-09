В Японии выпустят памятные монеты к 50-летию возвращения Окинавы

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Токио, 8 марта (Jiji Press). Министерство финансов Японии заявило, что в ознаменование 50-летия возвращения префектуры Окинава в Японию после оккупации США во время Второй мировой войны будут выпущены золотые и серебряные монеты номиналом соответственно 10 000 йен и 1000 йен соответственно.

На лицевых сторонах монет будут изображения главного зала Сэйдэн замка Сюри, символа самой южной префектуры Японии. Монетный двор Японии будет принимать заявки на монеты в течение трёх недель, начиная с 15 мая, когда отмечается 50-летие возвращения Окинавы.

Монета номиналом 10 000 йен, изготовленная из чистого золота, имеет диаметр 26 миллиметров и весит 15,6 грамма. На передней части также будет изображение человека, исполняющего традиционный окинавский танец.

Другая монета диаметром 40 миллиметров и весом 31,1 грамма изготовлена ​​из чистого серебра. На её лицевой стороне, помимо замка, изображены окинавский дятел, символ префектуры, и цветок префектуры, Erythrina variegata.

Золотая монета будет продаваться за 153 500 йен, а серебряная – за 11 700 йен. Всего будет выпущено 20 000 золотых монет и 50 000 серебряных монет. Они будут отправлены покупателям примерно в конце сентября и конце августа соответственно.

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