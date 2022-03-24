Премьер-министр Японии заявил о новых мерах по смягчению цен на сырьё

Новости

Токио, 23 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил, что уже на следующей неделе он примет новые экономические меры, направленные на смягчение последствий повышения цен на сырьевые товары.

«Мы должны жёстко реагировать на рост цен на нефть и сырьё, а также на рост цен, – сказал Кисида журналистам. – Я издам приказ уже на следующей неделе».

Правительство должно сначала разработать краткосрочные меры, которые будут финансироваться за счет резервных фондов, выделенных в недавно принятом бюджете на 2022 финансовый год.

Затем в июне правительство, как ожидается, соберёт крупномасштабный пакет стимулирующих мер в преддверии летних выборов в Палату советников, верхнюю палату парламента страны.

По словам источников, знакомых с ситуацией, пакет стимулирующих мер, вероятно, будет стоить более 10 триллионов йен. Он, вероятно, будет финансироваться за счет дополнительного бюджета, который будет составлен после выборов в верхнюю палату, сообщил источник в правительстве.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме