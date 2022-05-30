Зимой ожидается дефицит электроэнергии в энергозоне TEPCO
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Токио (Jiji Press). - По информации, полученной 27 мая от министерства промышленности, если зима будет слишком холодной, в зоне обслуживания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. может возникнуть нехватка электроэнергии.
Согласно последним прогнозам министерства относительно поставок и потребления электроэнергии на 2022 финансовый год, летом и зимой ситуация с соотношением предложения и спроса электроэнергии во многих регионах Японии, вероятно, ухудшится.
Министерство сообщило, что если лето окажется слишком жарким, в июле в пяти регионах резервный уровень, или превышение мощности электроснабжения над спросом, вероятно, упадет до 3,8%.
Прогноз для центральных и юго-западных регионов, обслуживаемых Hokuriku Electric Power Co., Kansai Electric Power Co., Chugoku Electric Power Co., Shikoku Electric Power Co. и Kyushu Electric Power Co., по сравнению с предыдущим прогнозом ухудшился на 5 процентов.
В районах, обслуживаемых Tohoku Electric Power Co., TEPCO и Chubu Electric Power Co., министерство сохранило свой прогноз на уровне 3,1% без изменений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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