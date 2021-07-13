Министерство экономики Японии прогнозирует, что к 2030 году солнечная энергия будет стоить дешевле атомной
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Токио, 12 июля (Jiji Press). Согласно оценке Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, к 2030 году производство ядерной энергии из-за более высоких расходов на меры безопасности будет стоить больше, чем использование солнечной энергии.
Оценка, представленная на заседании группы экспертов, очевидно, противоречит мнению о том, что ядерная энергия является самой низкозатратной при производстве электроэнергии.
По оценкам, в 2030 году атомная энергия будет стоить более 11,50 йен за киловатт-час.
Предыдущая оценка министерства, опубликованная в 2015 году, показывала стоимость в 10,3 йен или более, утверждая, что ядерная энергия имеет самые низкие затраты на производство электроэнергии.
По последним оценкам, стоимость производства солнечной энергии для промышленного использования прогнозируется в диапазоне от 8 до 11 йен, что отражает снижение затрат на производство панелей солнечной энергии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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