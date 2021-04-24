Использование возобновляемых источников энергии: всего 18% в энергетике Японии и сильное отставание от других развитых стран

Согласно выпуску журнала «Энергия Японии» за 2020 год, опубликованному Агентством природных ресурсов и энергетики, доля возобновляемых источников энергии в общем объёме производства электроэнергии в Японии в 2019 финансовом году составила 18%.

Основными возобновляемыми источниками энергии являются реки, солнце, ветер, биомасса и тепло Земли. Доля возобновляемых источников энергии (за вычетом гидроэнергетики) в Японии в 2019 финансовом году составляла 10,3%.

В Европе доля возобновляемых источников энергии по сравнению с другими странами была высокой: Германия – 35,3%, Великобритания – 33,5%, Испания – 38,2% и Италия – 39,7%. В Японии поставили цель увеличить долю использования возобновляемых источников энергии до 22-24% к 2030 году, но и эти показатели значительно ниже, чем в Европе.

В Китае использовали 25,5% возобновляемой энергии, во Франции – 19,6%, в Соединённых Штатах – 16,8%, а в Канаде, которая на 59% зависит от своей гидроэнергетики, общая доля возобновляемых источников составила 66,3%.

По общей мощности производства энергии из возобновляемых источников лидировал Китай, 730 ГВт, за ним следуют США (280 ГВт), Бразилия (134 ГВт), Германия (126 ГВт), Япония оказалась на шестом месте (114 ГВт). По использованию солнечной энергии Япония была на третьем месте (56 ГВт) после Китая (175 ГВт) и США (62 ГВт).

При этом уровень самообеспеченности энергией Японии составляет 11,8%, по этому показателю она на 34-м месте среди 35 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В последние годы этот уровень колеблется между 6% и 11%, уменьшившись почти наполовину от показателя в 20,3% в 2010 году, до Великого восточно-японского землетрясения.

Фотография к заголовку: Ветряки для выработки энергии ветра вокруг Иродзаки, декабрь 2016 г., город Минамиидзу, префектура Сидзуока (Jiji Press)

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