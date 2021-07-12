МАГАТЭ соглашается поддержать Японию в вопросе сброса воды с АЭС в океан
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Токио, 9 июля (Jiji Press). Япония официально подписала соглашение о получении поддержки от Международного агентства по атомной энергии в связи с запланированным сбросом очищенной радиоактивной воды с пострадавшей от цунами АЭС «Фукусима-1» в океан, как сообщило министерство промышленности.
МАГАТЭ будет оказывать поддержку в мониторинге воздействия сброса воды на окружающую среду и распространять среди международного сообщества информацию о безопасности этой меры.
МАГАТЭ направит в Японию контрольную миссию для проверки правильности сброса.
Команда оценит безопасность процесса выпуска, влияние на качество воды в океане и мониторинг окружающей среды в Японии.
Первая миссия под руководством МАГАТЭ должна посетить Японию к концу этого года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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