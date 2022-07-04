Премьер-министр Японии Кисида Фумио настаивает на необходимости перезапуска атомных электростанций

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Токио, 3 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что планирует способствовать перезапуску атомных электростанций, а также обеспечивать их безопасность и прислушиваться к мнению местных жителей.

Во время обсуждения энергетической политики между главами девяти политических партий, которое транслировалось общественной ТРК NHK в преддверии выборов 10 июля в Палату советников, верхнюю палату парламента Японии, Кисида, являющийся президентом правящей Либерально-демократической партии, сказал: «Мы будем использовать ядерную энергию в максимально возможной степени».

Кисида добавил, что в настоящее время правительство планирует удовлетворять потребности в энергии за счёт использования тепловых и гидроэлектростанций.

Лидеры Ниппон исин но кай (Общество возрождения Японии) и Демократической народной партии, двух оппозиционных партий, также упомянули о необходимости перезапуска атомных электростанций, в то время как лидеры основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии и Коммунистической партии Японии были осторожны или выступали против перезапуска АЭС.

Глава Ниппон исин но кай Мацуи Итиро сказал: «Мы надеемся, что атомные станции будут перезапущены, чтобы решить проблему нехватки энергии и резкого роста тарифов на электроэнергию».

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