Премьер-министр Японии Кисида Фумио настаивает на необходимости перезапуска атомных электростанций
НовостиПолитика Экономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 3 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что планирует способствовать перезапуску атомных электростанций, а также обеспечивать их безопасность и прислушиваться к мнению местных жителей.
Во время обсуждения энергетической политики между главами девяти политических партий, которое транслировалось общественной ТРК NHK в преддверии выборов 10 июля в Палату советников, верхнюю палату парламента Японии, Кисида, являющийся президентом правящей Либерально-демократической партии, сказал: «Мы будем использовать ядерную энергию в максимально возможной степени».
Кисида добавил, что в настоящее время правительство планирует удовлетворять потребности в энергии за счёт использования тепловых и гидроэлектростанций.
Лидеры Ниппон исин но кай (Общество возрождения Японии) и Демократической народной партии, двух оппозиционных партий, также упомянули о необходимости перезапуска атомных электростанций, в то время как лидеры основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии и Коммунистической партии Японии были осторожны или выступали против перезапуска АЭС.
Глава Ниппон исин но кай Мацуи Итиро сказал: «Мы надеемся, что атомные станции будут перезапущены, чтобы решить проблему нехватки энергии и резкого роста тарифов на электроэнергию».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Энергетические компании в Японии предупреждают о возможной нехватке электроэнергии и призывают устанавливать кондиционеры на 28 градусов
- Зимой ожидается дефицит электроэнергии в энергозоне TEPCO
- Рост потребительских цен более чем на 2% впервые с 2015 года: влияние удорожания энергоносителей и продовольственных товаров
- Усиление «деревянного шока»: около 50% связанных со строительством компаний ощущают проблемы с поставками из-за вторжения России в Украину
- Рост цен в Японии: 40% компаний планируют повышать цены на товары и услуги в течение года