Японские исследователи выяснили, что риск смерти ниже у тех, кто ест много овощей и фруктов

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Токио, 8 сентября (Jiji Press). Люди, которые ели много фруктов и овощей, богатых витаминами и клетчаткой, имели несколько меньший риск смерти, чем те, кто ел меньше. Такие результаты получила группа исследователей, в том числе из Национального онкологического центра Японии.

Группа отслеживала потребление фруктов и овощей примерно у 95 000 человек в 10 префектурах по всей стране в течение примерно 20 лет, начиная с 1990 года.

У группы с самым высоким потреблением фруктов риск смерти был на 8% ниже сравнению с группой, которая ела наименьшее количество фруктов и овощей, а у группы со вторым по величине потреблением риск был на 9% ниже.

Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 13% ниже у тех, кто ел много фруктов, по сравнению с теми, кто ел мало. Эта тенденция особенно проявляется у женщин.

Аналогично в группах, которые ели больше всего овощей и у второй по величине потребления риск смерти был на 7% и 8% ниже соответственно, чем в группе, которая ела меньше всего овощей.

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