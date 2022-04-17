Что едят японцы? Исследование рациона питания Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии

Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии подробно проанализировало еженедельное питание 30 человек по всей стране. Более чем у 40% основным продуктом питания был рис, а уровень продовольственной самообеспеченности составляет в среднем 40%.

Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии начало проводить «Исследование пищевых привычек и образа жизни» в 2020 году и опубликовало результаты уже второго исследования, проводившегося в 2021 году. Исследовали данные двух типов – количественные и фотоизображения, для сбора вторых было отобрано 30 человек, учитывая баланс количества респондентов по возрасту, полу, региону проживания, он проводился с ноября по декабрь 2021 года. Люди фотографировали свою еду, и эти фотографии анализировались.

Согласно результатам, из всех 630 приемов пищи (30 человек, 3 приема пищи за 7 дней) доля блюд, включающих рис, была самой высокой, составив 41,1%, за ними следовали блюда с хлебом – 18,7%, лапша – 14,1%, другое (только гарнир без основного блюда, фрукты, блюда в основном из фруктов и др.) – 10,3%. Мужчины, как правило, ели больше хлеба и лапши, а женщины, как правило, больше риса.

На завтрак чаще всего ели хлеб – 34,3%, на рис и другое приходится по 16,2%. Кроме того, 31,9% пропускали завтрак. На обед основным блюдом был рис в 36,7% случаев, лапша в 28,6% и хлеб в 17,1% случаев приёма пищи. Ужин в подавляющем большинстве содержал рис, 70,5%. На лапшу приходилось 12,4%, на другое – 10,0%, на хлебобулочные изделия – 4,8%.

При подсчете уровня продовольственной самообеспеченности для 7-дневного питания всех 30 испытуемых среднее значение составило 40%. Это на 3 пункта выше, чем годом ранее (37%). По полу этот уровень составлял 41% для мужчин и 39% для женщин. По возрасту 40% он составлял у людей в возрасте 15-34 лет, 39% у людей 35-54 лет, и 41% у тех, кому 55-74 лет.

Фотография к заголовку: PIXTA

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