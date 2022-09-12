Российские хакеры могут продолжать кибератаки в Японии

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Токио, 11 сентября (Jiji Press). Существуют опасения, что российские хакеры могут продолжить кибератаки на Японию в знак протеста против поддержки Японией Украины.

Серия атак, предположительно совершённых российской хакерской группой под названием Killnet в начале этого месяца, была направлена против японских правительственных веб-сайтов и систем транспортной инфраструктуры, включая сеть метро Tokyo Metro Co. и порт Нагоя в центральной Японии.

6 сентября вечером стал недоступен веб-сайт правительственного портала электронного правительства, и Killnet выступил с заявлением, взяв на себя ответственность за ситуацию.

Предполагается, что хакерская группа запустила так называемую DDoS-атаку (распредёленный отказ в обслуживании), отправив огромное количество данных, чтобы вызвать сбои.

Атакам также подверглись японская компания по выпуску кредитных карт JCB Co., компания социальных сетей Mixi Inc., платформа для обмена видео Niconico и другие также подверглись атакам.

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