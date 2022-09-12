Российские хакеры могут продолжать кибератаки в Японии
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 11 сентября (Jiji Press). Существуют опасения, что российские хакеры могут продолжить кибератаки на Японию в знак протеста против поддержки Японией Украины.
Серия атак, предположительно совершённых российской хакерской группой под названием Killnet в начале этого месяца, была направлена против японских правительственных веб-сайтов и систем транспортной инфраструктуры, включая сеть метро Tokyo Metro Co. и порт Нагоя в центральной Японии.
6 сентября вечером стал недоступен веб-сайт правительственного портала электронного правительства, и Killnet выступил с заявлением, взяв на себя ответственность за ситуацию.
Предполагается, что хакерская группа запустила так называемую DDoS-атаку (распредёленный отказ в обслуживании), отправив огромное количество данных, чтобы вызвать сбои.
Атакам также подверглись японская компания по выпуску кредитных карт JCB Co., компания социальных сетей Mixi Inc., платформа для обмена видео Niconico и другие также подверглись атакам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]