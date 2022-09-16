Встреча министров образования G7 пройдёт в префектурах Тояма и Исикава

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Токио, 15 сентября (Jiji Press). Правительство Японии планирует провести встречу министров образования «Большой семёрки» в префектурах Тояма и Исикава.

Встреча министров образования станет одной из 14 министерских встреч, которые Япония проведёт во время своего председательства в «Большой семёрке» в следующем году.

Правительство уже объявило два места встречи, а остальные объявят 16 сентября.

Город Каруидзава, префектура Нагано, выбран для встречи министров иностранных дел, а город Ниигата – для встречи министров финансов и глав центральных банков.

Согласно источникам в правительстве, встреча министров по вопросам климата, энергетики и окружающей среды пройдет в Саппоро, столице Хоккайдо, а встреча министров науки и технологий — в Сендае, столице префектуры Мияги.

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