Саммит G7 2023 года в Японии пройдёт в Хиросиме 19-21 мая

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Мюнхен, 28 июня (Jiji Press). Япония примет саммит Большой семёрки 2023 года в Хиросиме 19-21 мая, заявил премьер-министр Кисида Фумио.

Япония будет председательствовать в Большой семёрке в следующем году. Сам Кисида – депутат, избранный от избирательного округа города на западе Японии, пострадавшего от атомной бомбы США в августе 1945 года, ближе к концу Второй мировой войны.

В преддверии саммита в Хиросиме «мы обязательно углубим обсуждение реалистичных мер по достижению цели избавить мир от ядерного оружия», – заявил Кисида на пресс-конференции в немецком городе Мюнхен после посещения трёхдневного саммита G-7 в замке Эльмау, также Германия.

«Мы хотим продемонстрировать миру уверенное обязательство никогда не повторять ужасы применения ядерного оружия» на саммите в Хиросиме, подчеркнул он.

«Большая семёрка, неся историческую ответственность, продемонстрирует свою решимость возглавить создание порядка в новую эпоху на основе универсальных ценностей и международных правил», – сказал Кисида.

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