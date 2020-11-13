Японский исследовательский институт Riken передал останки жертв атомной бомбардировки городу Хиросима

Новости

Хиросима, 12 ноября (Jiji Press). Японский исследовательский институт Riken 12 ноября передал Хиросиме останки, найденные после атомной бомбардировки Хиросимы 1945 года.

Останки, в том числе семь костных фрагментов и кости в виде порошка, по-видимому, были собраны исследовательской группой организации-предшественника Riken в Хиросиме сразу после бомбардировки.

В состав группы входил Нисина Ёсио, который работал над созданием основы для исследований в области ядерной физики в Японии еще до Второй мировой войны.

Власти Хиросимы планируют похоронить останки в мемориальной башне в Мемориальном парке мира Хиросимы.

Кости хранились в конвертах вместе с записками, содержащими имена, местами сбора и части тел.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме