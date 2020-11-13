Японский исследовательский институт Riken передал останки жертв атомной бомбардировки городу Хиросима
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Хиросима, 12 ноября (Jiji Press). Японский исследовательский институт Riken 12 ноября передал Хиросиме останки, найденные после атомной бомбардировки Хиросимы 1945 года.
Останки, в том числе семь костных фрагментов и кости в виде порошка, по-видимому, были собраны исследовательской группой организации-предшественника Riken в Хиросиме сразу после бомбардировки.
В состав группы входил Нисина Ёсио, который работал над созданием основы для исследований в области ядерной физики в Японии еще до Второй мировой войны.
Власти Хиросимы планируют похоронить останки в мемориальной башне в Мемориальном парке мира Хиросимы.
Кости хранились в конвертах вместе с записками, содержащими имена, местами сбора и части тел.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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