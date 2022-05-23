Финансовые руководители G7 договорились о дополнительной помощи Украине в размере 19,8 млрд долларов

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Бонн, Германия, 20 мая (Jiji Press). Высшие финансовые чиновники Большой семёрки договорились предоставить Украине, которая ищет финансовой поддержки в условиях российского вторжения, дополнительную помощь в размере 19,8 млрд долларов в течение 2022 года.

В коммюнике, принятом по завершении их двухдневной встречи недалеко от Бонна в Германии, министры финансов и управляющие центральными банками G-7 подтвердили своё единство в отношении введения санкций против России и поддержки Украины.

В коммюнике говорится, что из-за войны в Украине цены на энергоносители и продукты питания выросли, что привело к росту инфляции до уровня, невиданного десятилетиями.

О повышении процентных ставок центральными банками США и других стран в заявлении говорится, что центральные банки G-7 «продолжат соответствующим образом регулировать темпы ужесточения денежно-кредитной политики в зависимости от поступающих данных и чётко согласованным образом».

На встрече в Вашингтоне в апреле страны G-7 договорились предоставить Украине более 24 миллиардов долларов.

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