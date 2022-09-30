В Японии группа исследователей учит робота реагировать разными типами смеха

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Киото, 29 сентября (Jiji Press). Группа исследователей, в том числе Иноуэ Кодзи из Киотского университета, разработала робота, который меняет тип своего смеха в зависимости от смеха взаимодействующего с ним партнёра.

По словам команды, робот анализирует частоту звука человеческого смеха и выбирает один из трёх вариантов ответа на смех с помощью системы искусственного интеллекта. Робот издает искренний или вежливый смех, или же вообще не смеется.

Робот является первым в своем роде в мире, который самостоятельно выбирает лучший тип смеха, соответствующий взаимодействию.

Иноуэ, доцент Высшей школы информатики университета, и другие участники стремятся разработать робота, который не только даёт точный ответ на вопрос, но и проявляет сочувствие к тому, что говорит взаимодействующий партнер.

«Разрабатывая робота, который смеётся естественно, мы надеемся создать робота, который сможет сосуществовать с людьми», – сказал Иноуэ.

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