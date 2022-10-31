178 человек по имени Танака Хирокадзу: в Японии установлен рекорд по крупнейшему собранию людей с одинаковым именем

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Токио, 29 октября (Jiji Press). В общей сложности 178 людей с именем Танака Хирокадзу собрались в токийском районе Сибуя, установив новый рекорд по количеству людей с одинаковым полным именем, признанный Книгой рекордов Гиннеса.

Предыдущий мировой рекорд был установлен в США в 2005 году, когда собрались 164 Марты Стюарт. Танаки Хирокадзу успешно побили этот рекорд с третьей попытки.

Зал взорвался аплодисментами, когда официальный хранитель Книги рекордов Гиннеса подтвердил, что рекорд был обновлён после подсчёта количества собравшихся там Танак Хирокадзу. Участникам вручён сертификат о самом большом скоплении людей с одинаковыми именем и фамилией.

Собрание было организовано 53-летним Танакой Хирокадзу, корпоративным работником из Токио.

Когда в 1994 году он узнал, что питчер по имени Танака Хирокадзу был выбран для участия в профессиональной бейсбольной команде в Японии, он почувствовал, что как будто выбрали его самого, поскольку в имени питчера использовались точно такие же иероглифы, что и в его имени. Имена японцев иногда читаются одинаково, даже если они используют разные иероглифы.

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