Харуто и Хонока: самые популярные детские имена в Японии в 2020 году

Харуто и Хонока: самые популярные детские имена в Японии в 2020 годуОбщество
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В ходе опроса определили имена детей, родившихся с 1 января 2020 года до 20 октября 2022 года, узнав имена 18 617 мальчиков и 18 199 девочек, всего 36 816 человек. Из иероглифических имён начиная со второго места по популярности у мальчиков идут Харуто (陽翔), Минато (湊), Ю:ма (悠真), Со (蒼) и т. д., у девочек – Мэй (芽依), Хина (陽菜), Юа (結愛), Юна (結菜) и другие.
По чтениям имён начиная со второго места у мальчиков популярны Минато, Харуки, Сота, Юто, у девочек – Акари, Химари, Мэй, Эма и т. д.
Рейтинг прочтений имён новорожденных 2020 года (в скобках – место имени в прошлогоднем опросе)
|Мальчики
|Девочки
|1
|Харуто (1)
|Хонока (-)
|2
|Минато (3)
|Акари (4)
|3
|Харуки (6)
|Химари (2)
|4
|Сота (2)
|Мэй (1)
|5
|Юто (4)
|Эма (6)
|6
|Рику (7)
|Юи (3)
|7
|Юито (5)
|Мио (5)
|8
|Аото (9)
|Итика (-)
|9
|Аой (-)
|Аой (8)
|10
|Хината (-)
|Цумуги (-)
Цифры в скобках основаны на рейтинге «Акатян хомпо» за прошлый год
2020: Рейтинг детских имён
|Мальчики
|Девочки
|Основное чтение
|Основное чтение
|1
|蓮 (1)
|Рэн
|陽葵 (1)
|Химари
|2
|陽翔 (3)
|Харуто
|芽依 (2)
|Мэй
|3
|湊 (2)
|Минато
|陽菜 (12)
|Хина
|4
|悠真 (8)
|Ю:ма
|結愛 (6)
|Юа
|5
|蒼 (5)
|Со:
|結菜 (10)
|Юна
|6
|樹 (5)
|Itsuki
|さくら (7)
|Сакура
|7
|大翔 (7)
|Хирото
|あかり (18)
|Акари
|8
|颯 (16)
|Со:
|葵 (8)
|Синий
|9
|大和 (9)
|Ямато
|紬 (4)
|Цумуги
|10
|湊斗 (10)
|Минато
|莉子 (5)
|Рико
|10
|碧 (53)
|Аой
Цифры в скобках основаны на рейтинге «Акатян хомпо» за прошлый год
В рейтинге 2019 года среди имён мальчиков лидировали Рэн (蓮), Минато (湊) и Харуто (陽翔), у девочек – Химари (陽葵), Мэй (芽依) и Рин (凛). Из прочтений имён популярными были Харуто, Со:та и Минато у мальчиков и Мэй, Химари и Юи у девочек. За исключением женского имени «Хонока» первые места в основном остаются за теми же именами, а Рэн (蓮, «лотос») по результатам шестнадцати опросов с 2005 года занимает первое место в восьмой раз.
На вопрос о том, что больше всего влияло на выбор имени, чаще всего отвечали «Произношение и звучание», то есть люди сначала представляли имя, записанное фонетической азбукой хирагана, и на втором месте по важности было значение и образ иероглифов-кандзи (то есть вначале выбирали кандзи, которые хотели бы использовать в имени). На третьем месте из ряда возможных факторов было количество черт в иероглифах имени – по ним определяют совместимость с фамилией.
Проводившая опрос компания сообщает, что на выбор имён большое влияние оказала особая ситуация с эпидемией коронавируса – в условиях преобладания мрачных новостей по сравнению с прошлым годом повысился рейтинг имён, связанных с ярким солнцем, луной, сиянием светом – как среди мужских, так и среди женских имён.
Фотография к заголовку: PIXTA