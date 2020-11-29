Харуто и Хонока: самые популярные детские имена в Японии в 2020 году

Согласно исследованию имён новорожденных, проведенному в 2020 году компанией «Акатян хомпо», которая занимается продажей товаров для младенцев и детей, из иероглифических имён лидировали蓮 (основное чтение «Рэн») у мальчиков и 陽葵 (основное чтение «Химари») у девочек. Среди вариантов прочтений имён самыми популярными были «Харуто» и «Хонока».

В ходе опроса определили имена детей, родившихся с 1 января 2020 года до 20 октября 2022 года, узнав имена 18 617 мальчиков и 18 199 девочек, всего 36 816 человек. Из иероглифических имён начиная со второго места по популярности у мальчиков идут Харуто (陽翔), Минато (湊), Ю:ма (悠真), Со (蒼) и т. д., у девочек – Мэй (芽依), Хина (陽菜), Юа (結愛), Юна (結菜) и другие.

По чтениям имён начиная со второго места у мальчиков популярны Минато, Харуки, Сота, Юто, у девочек – Акари, Химари, Мэй, Эма и т. д.

Рейтинг прочтений имён новорожденных 2020 года (в скобках – место имени в прошлогоднем опросе)

Мальчики Девочки 1 Харуто (1) Хонока (-) 2 Минато (3) Акари (4) 3 Харуки (6) Химари (2) 4 Сота (2) Мэй (1) 5 Юто (4) Эма (6) 6 Рику (7) Юи (3) 7 Юито (5) Мио (5) 8 Аото (9) Итика (-) 9 Аой (-) Аой (8) 10 Хината (-) Цумуги (-)

Цифры в скобках основаны на рейтинге «Акатян хомпо» за прошлый год

2020: Рейтинг детских имён

Мальчики Девочки Основное чтение Основное чтение 1 蓮 (1) Рэн 陽葵 (1) Химари 2 陽翔 (3) Харуто 芽依 (2) Мэй 3 湊 (2) Минато 陽菜 (12) Хина 4 悠真 (8) Ю:ма 結愛 (6) Юа 5 蒼 (5) Со: 結菜 (10) Юна 6 樹 (5) Itsuki さくら (7) Сакура 7 大翔 (7) Хирото あかり (18) Акари 8 颯 (16) Со: 葵 (8) Синий 9 大和 (9) Ямато 紬 (4) Цумуги 10 湊斗 (10) Минато 莉子 (5) Рико 10 碧 (53) Аой

Цифры в скобках основаны на рейтинге «Акатян хомпо» за прошлый год

В рейтинге 2019 года среди имён мальчиков лидировали Рэн (蓮), Минато (湊) и Харуто (陽翔), у девочек – Химари (陽葵), Мэй (芽依) и Рин (凛). Из прочтений имён популярными были Харуто, Со:та и Минато у мальчиков и Мэй, Химари и Юи у девочек. За исключением женского имени «Хонока» первые места в основном остаются за теми же именами, а Рэн (蓮, «лотос») по результатам шестнадцати опросов с 2005 года занимает первое место в восьмой раз.

На вопрос о том, что больше всего влияло на выбор имени, чаще всего отвечали «Произношение и звучание», то есть люди сначала представляли имя, записанное фонетической азбукой хирагана, и на втором месте по важности было значение и образ иероглифов-кандзи (то есть вначале выбирали кандзи, которые хотели бы использовать в имени). На третьем месте из ряда возможных факторов было количество черт в иероглифах имени – по ним определяют совместимость с фамилией.

Проводившая опрос компания сообщает, что на выбор имён большое влияние оказала особая ситуация с эпидемией коронавируса – в условиях преобладания мрачных новостей по сравнению с прошлым годом повысился рейтинг имён, связанных с ярким солнцем, луной, сиянием светом – как среди мужских, так и среди женских имён.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме