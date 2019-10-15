В любом уголке мира, наверное, есть песни, которые поют дети. Какие детские песни есть в Японии?
Особенности японских детских песен
Японское слово до:ё: (童謡) обозначает песни, созданные для того, чтобы их пели дети, и иногда в это понятие включают варабэута – старинные детские песни, которые с незапамятных времён дети поют во время игр. Песни варабэута иногда также называют «традиционными детскими песнями», дэнсё: до:ё: (伝承童謡). Некоторые учёные указывают на то, что некоторые такие песни с изменениями сохранились с глубокой древности.
Считается, что появление большого количества детских песен связано с движением за создание таких песен, которому положил начало детский литературный журнал «Красная птичка» (Акай тори), издававшийся с 1918 года. Написанные в те времена песни создавались с осознанием высокой художественной значимости незамутнённого детского восприятия.
«Эта дорога» (Коно мити) Китахары Хакусю (1885-1942), «Размять плечи» (Ката татаки) Сайдзё Ясо (1892-1970), «Мыльные пузыри» (Сябондама) Ногути Удзё (1882-1945) создавали в сотрудничестве с такими композиторами как Ямада Косаку (1886-1965), Накаяма Симпэй (1887-1952) и другими.
Кроме того, до конца войны наряду с «детскими песнями» бытовали и «песни для пения» (сё:ка), создававшиеся со времён реставрации Мэйдзи (1868) Министерством образования для учебных целей.
В послевоенное время для школьных уроков музыки были отобраны лучшие из «песен для пения», с исключением песен, связанных с милитаризмом, а также народные варабэута, новые детские песни, написанные частными лицами. Мадо Митио создал «Слона» (Дзо-сан), Сато Хатиро – «Я нашла маленькую осень» (Тиисай аки мицукэта) вместе с композиторами Дан Икума и Оонака Мэгуми. Из работ Мадо и Дана особо примечательны «Слон» (см. видео ниже) и «Козлиная почта» (Яги-сан-но ю:бин). Мадо, писавший стихи до самой смерти в 104 года, в 1994 году был удостоен международной премии имени Ханса Кристиана Андерсена, которую называют «Нобелевской премией по детской литературе».
От времён года, животных и конфет – к компьютерам
Детские песни рассказывают о самых разных вещах – темой могут быть времена года, животные и насекомые, природные явления, семья, компьютеры, пирожные, мороженое и другие сладости. Для детских песен характерны темы, близкие детям и взрослым, приятная на слух и несложная для пения мелодия, в них стараются не использовать малопонятные для детей сложные слова. Перечислим некоторые детские песни из тех, что поют и в наши дни.
Основные песни о временах года
Весна: «Сакура-сакура», «Весна, приди!» (Хару ё кой), «Весёлый Праздник кукол» (Таносий ханамацури), «Хор лягушек» (Каэру-но гассё:).
Лето: «Танабата» (Танабата-сама), «Приходите, светлячки!» (Хотару кой), «Фейерверк» (Ханаби), «Гора Фудзи» (Фудзи-но яма).
Осень: «Я нашла маленькую осень» (Тиисай аки мицукэта), «Вечер вечереет» (Ю:якэ коякэ), «Сверчки поют» (Муси-но коэ), «Алые клёны» (Момидзи.
Зима: «Снег» (Юки), «Костёр» (Такиби), «Колокольчики» (Дзингуру бэру), «Северный ветер Кантаро» (Китакадзэ кодзо:-но Кантаро:), «Новый год» (О-сёгацу).
«Покатился жёлудь» (Донгури корокоро, слова Аоки Нагаёси, музыка Янада Тадаси)
Донгури корокоро донбурико
О-икэ ни хаматтэ тайхэн
Додзё: га дэтэ китэ коннитива
Боттян иссёни асобимасё
Донгури корокоро ёрокондэ
Сибараку иссёни асонда га
Яппари о-яма га коисий то
Найтэ ва додзё: о
Комарасэта
Жёлудь покатился – плюх!
Упал жёлудь в пруд, как досадно!
Выплыл вьюн: «Привет!
Поиграй со мной?»
Жёлудь покатился – радуется,
Поиграли вместе недолго,
Но заскучал по горам!
Плачет, а вьюн
Не знает, как утешить
«Слон» (Дзо-сан, слова Мадо Митио, музыка Дан Икума)
Слоник, слоник!
У тебя нос длинный!
Да! У мамы тоже
Длинный!
Слоник, слоник!
А кого ты любишь?
Я свою маму
Люблю!
Программа NHK «Песня для всех» (Минна-но ута) и детские песни
С 1961 года, на протяжении почти шестидесяти лет национальная телерадиокомпания NHK выпускает пятиминутную программу «Песня для всех», которая повторяется несколько раз в день. Наряду с известными японскими и иностранными детскими песнями и варабэута в программе представляли и новые песни, которые пели и долгое время после того. Как сказано на вебсайте программы, она задумывалась как пятиминутная музыкальная передача, в которой музыке сопутствует соответствующий видеоряд. За это время создано уже более 1300 песен, и в последние годы она не только помогает открывать новые мелодии, но и становится местом дебюта для аниматоров и видеоредакторов. Песня «Паприка» (2018) официально утверждена Олимпийским комитетом как рекламная песня Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года, и количество просмотров на YouTube уже превысило 100 миллионов.
Популярные в Японии зарубежные детские песни
Среди детских песен, которые издавна поют в Японии, немало пришедших из-за рубежа. Например, «Бабочка» (Тётё, немецкая народная песня), «Пастбище зелёное» (Оо бокудзё га мидори, чешская народная песня) и другие. Радостно и удивительно узнавать, что песни, к которым мы привыкли с детских лет, поют в других странах!
Фотография к заголовку: Хор лягушек (©photo library)