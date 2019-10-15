В любом уголке мира, наверное, есть песни, которые поют дети. Какие детские песни есть в Японии?

Особенности японских детских песен

Японское слово до:ё: (童謡) обозначает песни, созданные для того, чтобы их пели дети, и иногда в это понятие включают варабэута – старинные детские песни, которые с незапамятных времён дети поют во время игр. Песни варабэута иногда также называют «традиционными детскими песнями», дэнсё: до:ё: (伝承童謡). Некоторые учёные указывают на то, что некоторые такие песни с изменениями сохранились с глубокой древности.

Считается, что появление большого количества детских песен связано с движением за создание таких песен, которому положил начало детский литературный журнал «Красная птичка» (Акай тори), издававшийся с 1918 года. Написанные в те времена песни создавались с осознанием высокой художественной значимости незамутнённого детского восприятия.

«Эта дорога» (Коно мити) Китахары Хакусю (1885-1942), «Размять плечи» (Ката татаки) Сайдзё Ясо (1892-1970), «Мыльные пузыри» (Сябондама) Ногути Удзё (1882-1945) создавали в сотрудничестве с такими композиторами как Ямада Косаку (1886-1965), Накаяма Симпэй (1887-1952) и другими.

Кроме того, до конца войны наряду с «детскими песнями» бытовали и «песни для пения» (сё:ка), создававшиеся со времён реставрации Мэйдзи (1868) Министерством образования для учебных целей.

В послевоенное время для школьных уроков музыки были отобраны лучшие из «песен для пения», с исключением песен, связанных с милитаризмом, а также народные варабэута, новые детские песни, написанные частными лицами. Мадо Митио создал «Слона» (Дзо-сан), Сато Хатиро – «Я нашла маленькую осень» (Тиисай аки мицукэта) вместе с композиторами Дан Икума и Оонака Мэгуми. Из работ Мадо и Дана особо примечательны «Слон» (см. видео ниже) и «Козлиная почта» (Яги-сан-но ю:бин). Мадо, писавший стихи до самой смерти в 104 года, в 1994 году был удостоен международной премии имени Ханса Кристиана Андерсена, которую называют «Нобелевской премией по детской литературе».

От времён года, животных и конфет – к компьютерам

Детские песни рассказывают о самых разных вещах – темой могут быть времена года, животные и насекомые, природные явления, семья, компьютеры, пирожные, мороженое и другие сладости. Для детских песен характерны темы, близкие детям и взрослым, приятная на слух и несложная для пения мелодия, в них стараются не использовать малопонятные для детей сложные слова. Перечислим некоторые детские песни из тех, что поют и в наши дни.

Основные песни о временах года

Весна: «Сакура-сакура», «Весна, приди!» (Хару ё кой), «Весёлый Праздник кукол» (Таносий ханамацури), «Хор лягушек» (Каэру-но гассё:).

Лето: «Танабата» (Танабата-сама), «Приходите, светлячки!» (Хотару кой), «Фейерверк» (Ханаби), «Гора Фудзи» (Фудзи-но яма).

Осень: «Я нашла маленькую осень» (Тиисай аки мицукэта), «Вечер вечереет» (Ю:якэ коякэ), «Сверчки поют» (Муси-но коэ), «Алые клёны» (Момидзи.

Зима: «Снег» (Юки), «Костёр» (Такиби), «Колокольчики» (Дзингуру бэру), «Северный ветер Кантаро» (Китакадзэ кодзо:-но Кантаро:), «Новый год» (О-сёгацу).

«Покатился жёлудь» (Донгури корокоро, слова Аоки Нагаёси, музыка Янада Тадаси)

Донгури корокоро донбурико

О-икэ ни хаматтэ тайхэн

Додзё: га дэтэ китэ коннитива

Боттян иссёни асобимасё Донгури корокоро ёрокондэ

Сибараку иссёни асонда га

Яппари о-яма га коисий то

Найтэ ва додзё: о

Комарасэта Жёлудь покатился – плюх!

Упал жёлудь в пруд, как досадно!

Выплыл вьюн: «Привет!

Поиграй со мной?» Жёлудь покатился – радуется,

Поиграли вместе недолго,

Но заскучал по горам!

Плачет, а вьюн

Не знает, как утешить

«Слон» (Дзо-сан, слова Мадо Митио, музыка Дан Икума)

Слоник, слоник!

У тебя нос длинный!

Да! У мамы тоже

Длинный! Слоник, слоник!

А кого ты любишь?

Я свою маму

Люблю!

Программа NHK «Песня для всех» (Минна-но ута) и детские песни

С 1961 года, на протяжении почти шестидесяти лет национальная телерадиокомпания NHK выпускает пятиминутную программу «Песня для всех», которая повторяется несколько раз в день. Наряду с известными японскими и иностранными детскими песнями и варабэута в программе представляли и новые песни, которые пели и долгое время после того. Как сказано на вебсайте программы, она задумывалась как пятиминутная музыкальная передача, в которой музыке сопутствует соответствующий видеоряд. За это время создано уже более 1300 песен, и в последние годы она не только помогает открывать новые мелодии, но и становится местом дебюта для аниматоров и видеоредакторов. Песня «Паприка» (2018) официально утверждена Олимпийским комитетом как рекламная песня Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года, и количество просмотров на YouTube уже превысило 100 миллионов.

Популярные в Японии зарубежные детские песни

Среди детских песен, которые издавна поют в Японии, немало пришедших из-за рубежа. Например, «Бабочка» (Тётё, немецкая народная песня), «Пастбище зелёное» (Оо бокудзё га мидори, чешская народная песня) и другие. Радостно и удивительно узнавать, что песни, к которым мы привыкли с детских лет, поют в других странах!

Фотография к заголовку: Хор лягушек (©photo library)