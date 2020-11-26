ベビー・子供用品販売の「赤ちゃん本舗」が実施した2020年の新生児の命名・名前の調査によると、男児の名前は「蓮」（主な読み・れん）、女児は「陽葵」（同・ひまり）が1位となった。名前の読みのランキングは、男児が「ハルト」、女児が「ホノカ」が1位だった。
調査対象は生年月日が2020年1月1日～2020年10月20日の子供の名前で、調査人数は男児1万8617人、女児1万8199人の計3万6816人。ランキングの2位以下を順にみると、男児は「陽翔」（はると）、「湊」（みなと）、「悠真」（ゆうま）、「蒼」（そう）など、女児は「芽依」（めい）、「陽菜」（ひな）、「結愛」（ゆあ）、「結菜」（ゆうな）などと続いている。
読みのランキングの2位以下を順にみると、男児は「ミナト」、「ハルキ」、「ソウタ」、「ユウト」など、女児が「アカリ」、「ヒマリ」、「メイ」、「エマ」などが続いた。
2020年：命名された赤ちゃんの読みランキング
|男の子
|女の子
|1位
|ハルト（1）
|ホノカ（—）
|2位
|ミナト（3）
|アカリ（4）
|3位
|ハルキ（6）
|ヒマリ（2）
|4位
|ソウタ（2）
|メイ（1）
|5位
|ユウト（4）
|エマ（6）
|6位
|リク（7）
|ユイ（3）
|7位
|ユイト（5)
|ミオ（5）
|8位
|アオト（9）
|イチカ（—）
|9位
|アオイ（—）
|アオイ（8）
|10位
|ヒナタ（—）
|ツムギ（—）
カッコ内は前年順位
「赤ちゃん本舗」調べ（前年順位は10位までを記載）
2020年：赤ちゃんの命名ランキング
|男の子
|女の子
|主な読み
|主な読み
|1位
|蓮（1)
|れん
|陽葵（1）
|ひまり
|2位
|陽翔（3）
|はると
|芽依（2）
|めい
|3位
|湊（2）
|みなと
|陽菜（12）
|ひな
|4位
|悠真（8）
|ゆうま
|結愛（6）
|ゆあ
|5位
|蒼（5）
|そう
|結菜（10）
|ゆうな
|6位
|樹（5）
|いつき
|さくら（7）
|7位
|大翔（7）
|ひろと
|あかり（18）
|8位
|颯（16）
|そう
|葵（8）
|あおい
|9位
|大和（9）
|やまと
|紬（4）
|つむぎ
|10位
|湊斗（10）
|みなと
|莉子（5）
|りこ
|10位
|碧（53）
|あおい
カッコ内は前年順位
「赤ちゃん本舗」調べ
19年ランキングの1～3位は、男児の名前が「蓮」、「湊」、「陽翔」、女児の名前が「陽葵」、「芽依」、「凛」（りん）の順。男児の読みが「ハルト」、「ソウタ」、「ミナト」、女児の読みが「メイ」、「ヒマリ」、「ユイ」の順。女児の読みの「ホノカ」以外はいずれも、19年の1位が20年にもトップを保った。特に「蓮」は、05年から今年までの計16回の調査で8度目の1位を獲得したという。
また、名付けに際して「意識したポイント」を尋ねる質問への回答は、1位「音や響き」（ひらがなでまず名前を考えた）、2位「漢字の意味やイメージ」（使いたい漢字をまず考えた）、3位「画数」（名字との相性をまず気にした）などの順となった。
今年の傾向について同社は、「コロナ禍という特別な状況にあったことが、名付けにも大きく影響している。暗いニュースが多い中、明るく照らしてくれる太陽や月、光にちなんだ名前が、男女問わず昨年からランクアップした」としている。
バナー写真：（PIXTA）