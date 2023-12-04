のびのびと育ち、将来が幸せでありますように、できることならば才能が開花しますように…親は切なる思いを込めて子どもに命名する。女の子は「結」「愛」など人とのつながりを、男の子は海や空をイメージする名前が多い。

明治安田生命保険が毎年実施している赤ちゃんの名前調査によると、2023年に生まれた赤ちゃんは女の子は「陽葵=ヒマリ、ヒナタ」、男の子は「碧=アオ、アオイ」が一番人気だった。

「陽葵」は2年連続3回目のトップ。日の光を意味する「陽」と、太陽の方向を向く植物を意味する「葵」の組み合わせで、明るく前向きに育ってほしいとの思いが込められている。2019年以降、上位に名を連ね、令和初期を代表する人気の名前となっている。

FIFAワールドカップ2022年カタール大会で大活躍した田中碧選手の影響か、「碧」は21年の13位から、22年に4位に急上昇し、今年、調査開始以来、初のトップに。同じく、W杯で活躍した堂安律選手の「律」は前年の25位から4位へと急上昇した。

女の子は「結」「愛」「紬」など人とのつながりを連想させる漢字を使用した優しい響きの名前がランクイン。男の子は空や海を連想させる、壮大で清々しい響きの名前が多い。

読み方で最も人気だったのは、女の子は2年連続で「エマ」、男の子が15年連続で「ハルト」。使用漢字のトップは女の子が「愛」、男の子は「翔」だった。

調査は今年で35回目。2023年9月時点の同社の保険契約者情報を基に、2023年生まれの女の子6951人、男の子6957人を対象に集計した。

女の子の赤ちゃんの名前トップ10

順位（前年順位） 名前 / 主な読み方 1（1） 陽葵 / ヒマリ、ヒナタ 2（2） 凛 / リン 3（30） 紬 / ツムギ 4（8） 結愛 / ユア、ユナ 5（4） 結菜 / ユイナ、ユナ 5（7） 澪 / ミオ 5（9） 芽依 / メイ 5（40） 心春 / コハル 9（4） 陽菜 / ヒナ、ハルナ 9（9） 咲茉 / エマ 9（18） 翠 / スイ、ミドリ 9（20） 結月 / ユヅキ 9（36） 愛 / アイ、マナ 9（36） 彩葉 / イロハ

出所 : 明治安田生命保険

男の子の赤ちゃんの名前トップ10

順位（前年前年） 主な読み方 1（4） 碧 / アオ、アオイ 2（4） 陽翔 / ハルト、ヒナト 2（9） 暖 / ダン、ハル 4（25） 律 / リツ 5（1） 蒼 / アオイ、ソウ、アオ 6（4） 颯真 / ソウマ、フウマ 7（3） 漣 / レン 8（1） 凪 / ナギ、ナギサ 8（4） 湊 / ミナト 8（17） 湊斗 / ミナト

出所 : 明治安田生命保険

バナー写真 : PIXTA