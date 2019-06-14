Ещё в 1982 году один журнал заказал Брюсу Осборну портреты японских панк-рокеров. Тогда это была одна из многих работ для токийского фотографа и режиссёра, но Осборну пришла в голову необычная идея – фотографировать одетых в кожу музыкантов с их родителями в традиционной одежде. Это стало началом проекта всей его жизни.

Прошло тридцать семь лет, снято более 7500 портретов, и проект Осборна «Ояко», «Родители и дети», всё ещё продолжается.

В октябре 2018 года Осборн опубликовал книгу «Ояко: ода родителям и детям», в которую вошли 88 его любимых портретов из этой серии. Здесь представлены фотографии буддийских монахов и домохозяек, учителей чайной церемонии и адвокатов, борцов сумо и офисных работников. Многие из его моделей неизвестны широкой публике, но в альбом вошли и фотографии знаменитостей.

Отец: Номура Мансаку, актёр театра Кёгэн; сын: Номура Мансай, актёр театра Кёгэн

Отец: Кагэнака Тайцзюн, буддийский монах; сын: Кагэнака Акира, буддийский монах

Мать: Ватанабэ Согэцу, учитель чайной церемонии; дочь: Мицуи Кэйко, учитель чайной церемонии

Отец: Кида Мицунари, бывший борец сумо и владелец ресторана; сын: Кида Цуёси, дошкольник и будущий борец сумо

В альбом вошли фотографии актёра Кабуки Итикавы Дандзюро XII и его сына Синносукэ (отец скончался в 2013 году, а теперь его сын носит сценическое имя Итикава Дандзюро XIII). Ещё один портрет знаменитостей – мастер танцев буто Оно Кадзуо с сыном Ёсито. Есть даже портрет двух людей, одетых как Хэлло Китти, с матерью персонажа-суперзвезды, Мэри Уайт.

Отец: Итикава Дандзюро XII, актёр Кабуки; сын: Итикава Синносукэ, актёр Кабуки

Осборн решил сделать все фотографии в монохромном режиме на простом белом фоне. По его словам, он хотел сделать фокус на отношениях между родителями и детьми.

«Что ещё хорошо в съёмке фотографий в пустой студии – для них самих это новый и необычный опыт, – говорит Осборн. – Даже если они физически не похожи друг на друга, вы можете увидеть нечто родственное, что их сближает – детали, такие как смех или смущение».

Отец: Коикэ Такэси, фермер; сын: Коикэ Ёсихиса, полицейский