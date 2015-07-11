Сумо можно считать квинтэссенцией японской культуры – неуклюжие на первый взгляд сумоисты на самом деле обладают натренированными мышцами и способны проявлять чудеса гибкости. Уникальные правила и традиции борьбы подчёркивают экзотическую красоту этого вида спорта.

Обнажённые атлеты в полотняных поясах

Сумо – исконно японский вид единоборств, традиционно связанный с почитанием синтоистских богов ками и обладающий статусом национального вида спорта.

В поединке на специальной площадке дохё участвуют два борца (рикиси), единственным облачением которых служит пояс маваси – набедренная повязка, обматывающаяся несколько раз вокруг пояса и проходящая между ногами. Волосы силачей укладываются в специальную причёску тёммагэ (борцов двух высших высших эшелонов – макуути и дзюрё – можно отличить по венчающему эту причёску украшению в форме листа гинкго – прим. перев.) Победителем сражения считается сумоист, вытеснивший противника за пределы очерченной соломенной верёвкой площадки, или заставивший его прикоснуться любой частью тела, кроме стоп, к поверхности площадки. Поражение присуждается в случае потери единственного элемента одежды – маваси, т. к. борец предстаёт перед публикой «в чём мать родила», а также при использовании запрещённых приёмов – пинков в грудь, живот, и преднамеренном захвате пучка волос тёммагэ.

Слева: 69-й ёкодзуна Хакухо (Монголия)

Размер не имеет значения?

Сумо не признаёт деления на возрастные, весовые и прочие категории. По данным за 2013 год, средний вес борца высшей лиги макуути составлял 160 кг, рост – 185 см (рекордсменом по весу считается борец Конисики, 285 кг – прим. перев.). Рост и вес сумоистов действительно впечатляют, однако даже 90-килограммовые борцы, умело применяя один из 82 канонических приёмов, имеют все шансы выиграть сражение.

История сумо уходит корнями в далёкое прошлое. Сцены сражений сумоистов запечатлены на земляных фигурках эпохи Кофун (ок. 300-710). Одно время борьба сумо представляла собой церемонию празднования урожая, однако с наступлением эпохи самураев в ХII веке превратилась в настоящее боевое искусство. Начиная с эпохи Эдо (1603-1868) соревнования сумо приобрели статус профессионального вида спорта и стали пользоваться популярностью в качестве формы досуга простого народа.

За долгую историю сумо претерпевало различные изменения, сохраняя при этом множество традиций, включая критикуемый в наши дни запрет на нахождение женщин на ринге.

Ежегодные турниры

Официальные турниры профессионалов (басё) проводятся Ассоциацией сумо (ссылка на англ. яз.) 6 раз в год – три раза на Токийской арене Рёгоку Кокугикан, по одному разу в Осаке, Нагое и Фукуоке. Каждый турнир длится 15 дней. Поединки транслируются национальной телерадиокомпанией NHK. По результатам турнира производится оценка каждого спортсмена, в соответствии с которой определяется его место в иерархической таблице и сумма заработной платы.

Ритуал выхода на ринг сумоистов высшей лиги в декоративном поясе кэсё-маваси (Осака, 2014)

В профессиональном сумо существует 6 лиг, все борцы соревнуются с противниками из своей лиги. Уровень сумоиста внутри лиги определяется его титулом или порядковым номером (бандзукэ). Главный титул в высшей лиге макуути – ёкодзуна. Статус борца и его заработная плата полностью зависят от уровня в таблице бандзукэ, определяющей строгую иерархию среди борцов.

Национальный вид спорта популярен не только на своей родине – об этом свидетельствует немалое количество иностранных сумоистов. Первым иностранным борцом, одержавшим победу в турнире в 1972 году, стал гаваец Такамияма Дайгоро. В наши дни все три ёкодзуна – уроженцы Монголии. По состоянию на апрель 2015 года, в 32 из 44 школ сумо (хэя) есть иностранные борцы, и эта цифра увеличивается из года в год. Сумо становится всё более интернациональным видом спорта.

Тренировка сумоистов школы Оотакэ. Справа на фото уроженец Египта Оосуна-араси

Диета для богатырей и гурманов

Ресторанчик, специализирующийся на супе набэ

В школах сумо, возглавляемых бывшими борцами – ояката, положено принимать пищу два раза в день. Основное блюдо сумоистов – тянко-набэ, питательный суп из овощей, мяса и рыбы. Каждая школа имеет собственное меню, передаваемое из поколения в поколение. В блюдах могут использоваться различные виды овощей, бульонов и приправ. Например, ёкодзуна Хакухо родом из Монголии предпочитает тянко-набэ с солью и сливочным маслом.

За приготовление пищи, как правило, отвечают борцы низшего ранга; дежурный по кухне называется тянко-бан. Ранг бандзукэ влияет даже на очерёдность принятия пищи – первыми за стол садятся борцы более высокого уровня.

Начинка для набэ

Многие из покинувших спорт сумоистов открывают собственные рестораны, предлагая посетителям супы-набэ с богатым выбором вкусовых приправ – соль, соевый соус, паста мисо, кимчхи и пр. Особенно много подобных заведений поблизости арены Кокугикан в токийском районе Рёгоку и в Осаке. Если вы гурман и хотите узнать побольше о мире сумо – почему бы не начать знакомство с этим видом спорта с посещения ресторана с аутентичной кухней для силачей?

Готовый суп тянко-набэ

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Фотография к заголовку: Победа Томонохана (115 кг) над 285-килограммовым уроженцем Гаваев Конисики с помощью броска ситатэнагэ (©Jiji)

Фотографии предоставлены:

69-й ёкодзуна Хакухо (Монголия) nao-cha

Ритуал выхода на ринг сумоистов высшей лиги Travis

Ресторанчик, специализирующийся на супе набэ takaaki nishioka

Начинка для набэ OrimO

Готовый суп тянко-набэ Daisuke Horie