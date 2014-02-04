На прошлой неделе наша редакция имела честь лицезреть «великую песчаную бурю» — ростом 1,89 см и весом 146 кг, ослепительную в своём зимнем кимоно и источающую аромат специальной помады для волос биндзукэ-абура. Оосуна-араси – первый профессиональный борец сумо из Египта – нанёс нам короткий визит по пути в центр города на запланированный ужин.

До этого Оосуна-араси уже давал нам интервью как первый выходец из Африки на профессиональном японском ринге. Его дебют состоялся в марте 2012 г. в Осаке. После этого его карьера начала набирать невиданные обороты, быстрыми темпами Оосуна-араси поднимался в рейтинге борцов бандзукэ – чтобы присоединиться к элите макуути всего после десяти турниров.

Добиться ещё более стремительного роста до Оосуна-араси удалось только одному сумоисту – и то японцу. Оосуна-араси обогнал даже монгольских борцов, которые уверенно доминировали на ринге в последние годы. На сегодняшний день Оосуна-араси Кинтаро является одним из сумоистов высшего ранга в Японии.

Оосуна-араси в нашем офисе (слева) и он же в ноябре 2012 (справа)

Фотографии сверху, сделанные с разницей в два года, показывают поразительный эффект специальной диеты для сумоистов. Щедрые порции жаркого тянко-набэ и строжайшая диета творят чудеса с человеческим телом!

Оосуна-араси гордо демонстрирует свои носки таби и сандалии сэтта

За продвижением приходит и вознаграждение: стартовая зарплата, которая начинается с дзюрё – ранга, за который в эпоху Эдо сумоистам платили 10 золотых монет рё в месяц. Когда мы встречались с Оосуна-араси в последний раз, он тогда ещё был на пути к почетному праву забирать волосы наверх, как сейчас, что позволено делать только сумоистам ранга дзюрё и выше.

Оосуна-араси подписывает книгу для фаната (фанат – это я!)

Из всех привилегий в это время года более всего выделяется, пожалуй, одежда. Оосуна-араси пришел в наш офис в плотном зимнем кимоно и в носках, обутый в удобные сандалии сэтта, которые делаются из соломы – той же, что и для татами. Такая роскошь запрещена борцам нижних рангов, которые должны коротать зиму в тонком шерстяном кимоно юката и ходить в деревянных сандалиях гэта на босу ногу.

На турнире хацу-басё, который окончился в Токио на прошлой неделе, Оосуна-араси установил рекорд кати-коси уже в своем втором турнире на высшем уровне, показав тем самым внушительный результат: 9 побед против 6 поражений. Среди побеждённых им сумоистов оказался и Эндо – молодой японский борец, которого активно раскручивали как новую надежду японского сумо. Тут надо заметить, что ни одному японскому борцу не удалось одержать победу на главных турнирах после Тотиадзумы, который выиграл хацу-басё в 2006 году.

После того, как Оосуна-араси раздал все автографы и закончил позировать для памятных фотографий, мы попросили его вкратце рассказать о его стремительном взлете до вершин японской традиционной борьбы.

Первое выступление на турнире высшей лиги макуути

— Мой первый турнир в макуути пришёлся на ноябрь прошлого года и проходил в басё на Кюсю. Я никогда так не нервничал, как при подходе к этому басё. Моё душевное состояние находилось не в лучшей форме, я не мог собраться, как обычно. У меня было ощущение, что я проиграю, ещё до того, как начался поединок. Все, с кем я встречался, спрашивали меня, мол, каково оно там, на вершине? А я тогда чувствовал, что мой уровень ещё не дотягивает до макуути. Когда начался мой турнир, я выиграл только один поединок из пяти и окончил с проигрышным результатом – такого со мной не случалось никогда раньше.

Поэтому на последнем турнире, который только что закончился, я постарался не слишком усложнять вещи. Я гнал от себя мысли о ранге или о моих соперниках, а также о том, как я буду с ними бороться. Я попытался расслабиться и получить удовольствие, применяя мой собственный естественный стиль борьбы. И мне было очень приятно, что так я смог победить и добиться кати-коси.

Соперничество

Медиа активно пытались представить нас с Эндо главными противниками. Но я никогда не считал его за соперника. Для меня все борцы одинаковы. Мой главный противник – это я сам.

Тяжесть славы

С тех пор, как я получил титул борца высшей лиги сэкитори, обо мне заговорили. Меня узнают везде, куда бы я ни пошёл. Это большая ответственность. И иногда я чувствую, что это меня немного стесняет.

Поддержка близких

Все члены моей семьи в Египте поголовно стали большими фанатами сумо. А ведь сначала они даже правил не знали, и если я проигрывал, то они не понимали, почему. А теперь они все эксперты! Моя семья с энтузиазмом относится к тому, что я делаю, и для меня эта поддержка очень много значит. Сейчас они намного лучше понимают, что происходит. Да и я сам всё время учусь – шаг за шагом.

Редакция Nippon.com желает Оосуна-араси Кинтаро всего самого наилучшего на его пути покорения рангов бандзукэ!

(Оригинал публикации на английском от 31 января 2014 г.)