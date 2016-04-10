El sumo es un arte marcial sagrado en el que dos luchadores compiten armados tan solo de su mawashi (taparrabos). Sus voluminosos músculos están fortalecidos por un duro entrenamiento. Las técnicas del sumo poseen una belleza especial que enamora a los aficionados.

Los rikishi, atletas que compiten casi desnudos

El sumo es un deporte sagrado tradicional de Japón, en el que dos luchadores compiten sobre el dohyō (el ring), y también es una de las artes marciales. Es el deporte nacional de Japón.

La victoria se decide haciendo que el contrario caiga de espaldas, que toque con alguna parte de su cuerpo el suelo o que salga fuera del círculo donde se lucha. El rikishi (luchador) lucha desnudo, con un complejo peinado llamado chonmage y el mawashi (un tipo de taparrabos) enrollado alrededor de su cadera y partes pudendas. Si pierde el mawashi queda eliminado por fujōmake (“perder porque le han quitado el mawashi”).

El 69 yokozuna: Hakuhō (izquierda), nacido en Mongolia

Los luchadores pequeños también pueden derribar a los grandes gracias a su técnica

Tradicionalmente los combates de sumo no se dividen en categorías como edad, altura o peso. En 2013 el peso medio de un luchador de sumo era de 160 kilos. El luchador más pesado de la historia pesaba 285. La altura media es 1,85. Dos virtudes que se suelen mencionar en un luchador son, que sea grande y que sea pesado; pero incluso un luchador de tan solo 90 kilos de peso puede hacerse con la victoria gracias a cualquiera de las 82 técnicas existentes. Por otro lado también puede quedar descalificado si utiliza algunas de las técnicas prohibidas, como patear el pecho o el vientre, o agarrar el pelo de la cabeza a propósito.

El sumo es un deporte que nació del simple acto de comparar la fuerza y las técnicas de agarre entre personas. Algunas cerámicas del periodo Kofun (300-700) ya muestran figuras que lo practican. Con el tiempo el sumo también se convirtió en parte de los rituales religiosos con los que cada año se pedían buenas cosechas, y con la llegada de los bushi (guerreros), alrededor del siglo XII, se empezó a usar como práctica para la batalla. En la época Edo (1603-1868) se le dio la forma que tiene hoy, ya como deporte profesional, y se independizó como entretenimiento para las masas.

Así es como el sumo ha venido cambiando con los tiempos. Y aunque se trata de algo controvertido, una de las características de este deporte es que las mujeres no pueden subir al ring, debido a la tradición.

El torneo se celebra seis veces al año; en Osaka, Nagoya y Fukuoka también hay eventos

El gran torneo del sumo (el llamado ōzumō kōgyō) se celebra seis veces al año en diferentes lugares, como el Kokugikan, las instalaciones dedicadas a este deporte del barrio de Ryōgoku, Tokio, y son transmitidas por la cadena de televisión NHK. La técnica de los luchadores profesionales se ve juzgada según sus logros en el ring, donde compiten por la clasificación y el premio en metálico.

En Osaka, los luchadores entran al ring con un lujoso mawashi. (2014)

El sumo se halla dividido en seis clases según los logros del luchador, y los combates se realizan por clase. La clasificación dentro de cada clase se llama banzuke, siendo la clase más alta la denominada makuuchi, cuyo campeón recibe el título de yokozuna. En el mundo del sumo hay muchos dichos del tipo “si pierdes un nivel no eres mejor que un insecto”, que demuestran la naturaleza vertical de la jerarquía en el deporte, y el hecho de que dependiendo del banzuke las ganancias y el reconocimiento de los luchadores cambian en gran medida.

Además de ser considerado el deporte japonés por excelencia, en los últimos años el sumo también ha visto surgir entre sus filas a una serie de luchadores extranjeros. El primer luchador extranjero en lograr una victoria fue el hawaiano Takamiyama Daigorō, en 1972. Los últimos tres yokozunas de estos años han sido todos de Mongolia. Además, todos los luchadores deben pertenecer a una sumōbeya, un lugar especial para entrenar en las técnicas del deporte, y en la actualidad (abril de 2015) de las 44 sumōbeyas existentes, 32 cuentan con luchadores extranjeros; la proporción no hace más que aumentar, y muestra la nueva ola de globalización que impulsa al sumo.

Un entrenamiento de sumo en Ōtakebeya, uno de los barracones de los luchadores. A la derecha: Ōsunarashi, luchador egipcio.

Abundantes tipos de chanko nabe, la comida de los luchadores

Restaurante de chanko nabe.

Los maestros exluchadores de sumo recomiendan dos comidas al día en la sumōbeya, los barracones de los luchadores. El menú se llama chanko, y el plato más popular es el nabe. El chanko nabe es una cazuela que contiene muchas verduras cocidas en una sopa a la que también se añade carne, pescado y otros ingredientes. Cada sumōbeya tiene su propio menú que pasa de generación en generación. Existe una gran abundancia en los tipos de ingredientes utilizados para preparar la comida, así como en los condimentos usados para dar sabor. Para el 69 yokozuna Hakuhō, originario de Mongolia, el mejor chanko nabe es el de sabor de sal y manteca.

En muchos sumōbeya los luchadores en la parte más baja de las clasificaciones son los encargados de preparar la comida, tarea denominada chankoban. También existe la costumbre de empezar a comer desde los puestos más altos de la clasificación.

Muchos luchadores, después de retirarse del deporte, abren restaurantes de chanko nabe, con una variedad de sabores como sal, salsa de soja, miso o kimchi. Tanto en la zona de Ryōgoku, en Tokio, como en Osaka, existen muchos locales que constituyen una estupenda entrada al mundo del sumo.

Ingredientes de un chanko.

Chanko nabe.

Para saber más (enlaces en inglés)

Página web de la Asociación Oficial de Sumo de Japón

Historia del sumo (Museo del Sumo)

Datos sobre las sumōbeyas

Federación Internacional de Sumo

Imagen del encabezado: Konishiki (285 kg) es derribado por Tomonohana (115 kg) con un barrido inferior de la mano. (Jiji Press)