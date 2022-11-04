[Видео] Плывущий в темноте «Голубой пруд»: на Хоккайдо началась ночная подсветка местной достопримечательности

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1 ноября началась ночная подсветка у туристической достопримечательности «Голубой пруд» в пос. Биэй на Хоккайдо. Когда свет падает на засохшие лиственницы, он создаёт фантастический пейзаж, который фотографируют посетители. Женщина из токийского района Эдогава сказала: «Пруд ещё более насыщенного голубого цвета, чем я себе представляла. Ночью он ярче, чем днём». Подсветка продлится до 30 апреля следующего года. [Jiji Press Video Center]

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