Кисида подчеркивает важность сохранения мира в Тайваньском проливе

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Пномпень, 12 ноября (Jiji Press) -- На встрече на высшем уровне с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, состоявшейся в Пномпене в субботу, премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе.

В ознаменование 50-летнего юбилея дружественных отношений Кисида и лидеры АСЕАН договорились провести специальный саммит в Токио в декабре следующего года.

Японский премьер выразил обеспокоенность по поводу попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, очевидно, ссылаясь на амбиции Китая в этом регионе. Кисида высоко оценил призывы АСЕАН к Пекину проявлять сдержанность.

Относительно угрозы применения Россией ядерного оружия во время войны в Украине, Кисида заявил, что любое применение такого оружия является актом враждебности против человечества. Он также назвал абсолютно неприемлемыми неоднократные пуски баллистических ракет, проводимые Северной Кореей.

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