Япония и официальные лица США договорились о тесном сотрудничестве в связи с политикой Китая

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Токио, 25 октября (Jiji Press). Заместитель министра иностранных дел Японии Мори Такэо и заместитель госсекретаря США Венди Шерман договорились на встрече в Токио, что их страны будут тесно сотрудничать для решения вопросов, связанных с Китаем.

Соглашение было заключено в условиях, когда китайский лидер Си Цзиньпин вступает в свой третий срок у власти.

Во время встречи Шерман подтвердил непоколебимую приверженность Соединённых Штатов защите Японии.

Обе стороны также подтвердили, что их страны будут сотрудничать в рамках Индо-Тихоокеанского экономического механизма под руководством США.

Позже в тот же день Мори провёл переговоры с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Доном. Они договорились, что обе страны ускорят переговоры по решению вопроса принудительного труда в военное время и что их дипломатические ведомства будут поддерживать тесный контакт.

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