Япония и официальные лица США договорились о тесном сотрудничестве в связи с политикой Китая
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 25 октября (Jiji Press). Заместитель министра иностранных дел Японии Мори Такэо и заместитель госсекретаря США Венди Шерман договорились на встрече в Токио, что их страны будут тесно сотрудничать для решения вопросов, связанных с Китаем.
Соглашение было заключено в условиях, когда китайский лидер Си Цзиньпин вступает в свой третий срок у власти.
Во время встречи Шерман подтвердил непоколебимую приверженность Соединённых Штатов защите Японии.
Обе стороны также подтвердили, что их страны будут сотрудничать в рамках Индо-Тихоокеанского экономического механизма под руководством США.
Позже в тот же день Мори провёл переговоры с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Доном. Они договорились, что обе страны ускорят переговоры по решению вопроса принудительного труда в военное время и что их дипломатические ведомства будут поддерживать тесный контакт.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Военные корабли Китая и России прошли через пролив на юго-западе Японии
- Усиление российско-китайского военного сотрудничества и обеспечение безопасности Японии
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры
- Япония и НАТО досрочно пересмотрят программу сотрудничества
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Вторжение в Украину и внезапный рост заинтересованности в «ядерном шеринге»: предпосылки обзаведения для Японии
- Китай: нежелание выглядеть заодно с Россией при всем «сближении» и вероятная необходимость пересмотра стратегии по тайваньскому вопросу
- Будущее дипломатии с Россией: необходима сильная позиция, не допускающая российского экспансионизма в Восточной Азии
- Война без перспектив победы для России: безрассудное нападение, расшатывающее основы мирового порядка
- Противостояние США и КНР: что несут международные общественные блага, создаваемые Китаем?
- Белый дом: лидеры стран «четверки» могут обсудить вопрос Тайваня