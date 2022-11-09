«Совершенно секретно»: документ, который привёл Танаку Какуэя в Пекин

Документ под грифом «совершенно секретно» сыграл решающую роль в посещении Пекина премьер-министром Танакой Какуэем всего через 85 дней после его вступления в должность. Целью визита стало продолжение нормализации китайско-японских дипломатических отношений. В пятидесятую годовщину этого события мы расскажем о закулисных переговорах, в результате которых дипломатические отношения между Японией и Китаем были официально восстановлены.

В июле 1972 года в Большом народном зале в Пекине состоялись три раунда встреч. Пятьдесят лет назад эти встречи между премьер-министром Китайской Народной Республики Чжоу Эньлаем и председателем партии Комэйто Такэири Ёсикацу заложили основу для нормализации китайско-японских отношений. В 2002 году мне в руки попала копия документа под грифом «совершенно секретно», 30 лет хранившегося в архиве Министерства иностранных дел вдали от посторонних глаз. На 52 страницах убористым почерком подробно излагался ход этих встреч.

Я взял с собой весь пакет документов и отправился к бывшему послу Японии в Китае Хасимото Хироси. Хасимото пришел на должность руководителя Китайского подразделения в Бюро по делам Азии МИД в конце правления Сато Эйсаку (1964-72) и оставался на этом посту еще шесть лет после того, как Танака Какуэй стал премьер-министром Японии в 1972 году. Он знает о закулисных двусторонних переговорах в этот критический для китайско-японских отношений период абсолютно всё.

Вспоминая события тех дней, Хасимото рассказал, как однажды его вызвали в кабинет министра иностранных дел Охиры Масаёси, где Охира лично вручил ему некий документ. «Он попросил меня «взглянуть на это». Это был объемный документ, написанный прекрасным почерком. Пробежавшись по тексту, я осознал, что у нас есть шанс восстановить китайско-японские отношения».

Уверенная и ясная речь Хасимото свидетельствовала о том, что его воспоминания о переговорах, в которые он вложил сердце и душу, остаются живыми и яркими.

«Я помню, что Охира Масаёси, занимавший тогда должность министра иностранных дел, настаивал на полной секретности, попросив меня не передавать информацию даже административному вице-министру. Эта информация была настолько значимой и деликатной, что я сразу отправил документ в сейф».

В то время большинство парламентариев, принадлежавших к Либерально-демократической партии, как и должностные лица МИД, были сторонниками Тайваня. Однако еще баллотируясь на должность премьер-министра, Танака дал обещание наладить дипломатические отношения между Японией и Китаем, несмотря на малую вероятность такого исхода. Тем не менее, переговоры между Японией и Китаем стартовали. Этот сверхсекретный документ стал решающим фактором в решении премьер-министра посетить Пекин в том же году.

«Кабинет министров будет уничтожен»

Я впервые узнал о существовании этого сверхсекретного документа во время интервью с самим Такэири из партии Комэйто о восстановлении японско-китайских дипломатических отношений. Тогда он вручил мне копию и подробно изложил события, предшествовавшие визиту Танаки в Китай.

Вечером 23 июля, за два месяца до официального восстановления дипломатических отношений, Такэири тайно посетил резиденцию премьер-министра Танаки в Мэдзиро. Их связывали личные отношения. Впервые Такэири был избран в Палату представителей в 1967 году. До этого он был сотрудником Японских национальных железных дорог и выступал представителем партии Комэйто в Столичной ассамблее Токио. Он неустанно поднимался по карьерной лестнице и был резким политиком, никогда не изменявшим своим принципам. Из-за такого подхода он и Танака, вероятно, ощущали некое родство душ.

Примерно за неделю до переговоров правительство КНР пригласило Такэири посетить Пекин. Такэири уже приезжал в Китай в июне прошлого года на встречу с премьером Чжоу Эньлаем. Он был уверен, что вопрос о нормализации китайско-японских отношений обязательно будет включен в повестку дня его следующего визита.

После того, как его провели в приемную премьер-министра, Такэири вкратце объяснил Танаке, что ему нужно.

«Я скоро еду в Пекин. И я был бы признателен, если бы вы написали сообщение, в котором говорится, что вы тоже полностью доверяете господину Такэири».

Такэири хотел, чтобы премьер-министр одобрил его в качестве специального посланника, если ему придется говорить о восстановлении дипломатических отношений. Однако премьер-министр Танака сразу же отказался.

«Хотите поехать, так поезжайте. Делайте с Китаем всё, что в ваших силах. Однако я не могу дать вам рекомендательное письмо. Об этом даже речи быть не может. Я только что стал премьер-министром. Мой кабинет министров просто уничтожат».

Тайные обсуждения дальше так и не продвинулись.

Три раунда переговоров Чжоу-Такэири

Через два дня делегация во главе с Такэири вылетела в Пекин. Такэири и его команда подготовили проект, в котором излагалась заинтересованность японского правительства в восстановлении дипломатических отношений. Однако, поскольку они не были официальными послами, Такэири знал, что позиция японского правительства будет заключаться в том, что договор о безопасности между Японией и США не может быть отменен и что отношения с Тайванем не могут быть разорваны внезапно.

Первая встреча между Чжоу и Такэири состоялась во второй половине дня 27 июля. Внезапное замечание Чжоу Эньлая застало японцев врасплох:

«Председатель Мао готов отказаться от права Китая требовать компенсацию».

Японская сторона выслушала это сообщение о точке зрения китайского лидера Мао Цзэдуна затаив дыхание. До сих пор они, что было вполне естественно, предполагали, что китайцы будут требовать возмещения за преступления военного времени.

Такэири сразу почувствовал, что Китай готов пойти на существенные уступки. Упорнее всего Китай настаивал на том, чтобы Япония признала КНР в качестве единственного законного правительства Китая. В начале заключительного дня переговоров Чжоу Эньлай произнес:

«Точка зрения китайской стороны, которой я с вами поделился, была одобрена Председателем Мао Цзэдуном».

Затем премьер-министр Чжоу пригласил премьер-министра Танаку посетить Китай в сентябре, и даже представил японской стороне проект потенциального совместного заявления Японии и КНР. Этот проект по большей части совпадал с мыслями Такэири и других членов делегации. Премьер-министр Китая дал ясно понять, что Пекин не будет требовать аннулирования Договора о безопасности между Японией и США или Тайбэйского договора о заключении мира между Японией и Китайской Республикой.

В конце встречи премьер Чжоу сказал Такэири:

«Содержание этих встреч представляет огромную важность. Пожалуйста, сохраняйте полную конфиденциальность: никто, кроме премьер-министра Танаки и министра иностранных дел Охиры, не должен получить доступ к этой информации. Мы со своей стороны также будем сохранять секретность. Я говорю это, потому что полностью доверяю вам».

Чжоу Эньлай доверил Такэири передать свои слова японскому премьеру. Вероятно, это было сделано с целью дальнейшего укрепления доверительных отношений между Танакой и Такэири.

«Я еду в Пекин!»

Вернувшись в Японию Такэири встретился с премьер-министром Танакой в номере гостиницы «Нью Отани».



Такэири Ёсикацу (справа) после возвращения из Китая встречается с премьер-министром Танакой Какуэем в официальной резиденции премьер-министра 4 августа 1972 года. Слева - министр иностранных дел Охира Масаёси. (© Jiji)

«Хорошо, дайте мне прочитать это немедленно».

Премьер-министр взял 52-страничный отчет о встрече и начал медленно листать его. Он прочитал его дважды, и его первые слова были:

«Вы ведь японец, не так ли?»

Танака хотел понять, не обманули ли китайцы Такэири.

На что Такэири ответил: «О чем вы вообще говорите?»

«Вы уверены в том, что здесь написано?»

Такэири снова показал Танаке свой «Меморандум Такэири», в котором содержался проект совместного заявления.

«Я сверил этот проект слово в слово с китайской стороной. Никакой ошибки нет».

Танака задумался на некоторое время, затем объявил: «Я еду в Пекин!» Так премьер-министр Танака Какуэй принял решение посетить Китай.

Плодотворные отношения

Хасимото получил проект меморандума и протокол встреч от министра иностранных дел Охиры. Он беспокоился, что Китай может потребовать пойти на непростые компромиссы в качестве предварительных условий для восстановления дипломатических отношений, но этот документ под грифом «совершенно секретно» развеял все его опасения.

Хасимото сказал мне, что наиболее принципиальными моментами, зафиксированными в документе, оказались заявления китайской стороны о том, что они признают японо-американский Договор о безопасности и откажутся от официальных военных репараций. Он сказал: «По крайней мере, это было неожиданно. Тем не менее, хотя мы могли сразу же отправиться в Китай, чтобы продолжить курс на нормализацию отношений только на основе этих заявлений, мы все еще не были уверены, что произойдет, когда мы приедем туда. Но я чувствовал, что всё может получиться наилучшим образом».

Восстановлению китайско-японских дипломатических отношений способствовала международная обстановка. Президентом США Ричардом Никсоном и его помощником Генри Киссинджером были предприняты важные шаги для достижения примирения между Соединенными Штатами и КНР. Если отношения Соединенных Штатов с Китаем станут более тесными, Япония также сможет восстановить дипломатические отношения. Китаю была интересна экономическая мощь Японии. Действительно, после нормализации отношений Япония активно предоставляла Китаю свою экономическую помощь. Тем не менее, еще одним важным фактором было то, что премьер-министром в то время был именно Танака.

В той поездке в Китай премьер-министра Танаку сопровождал в качестве секретаря экс-посол Японии во Франции Киути Акитанэ. Киути сказал, что «Танака сам по себе мало что знал о Китае. Думаю, только после личной встречи с Чжоу Эньлаем он почувствовал, что сможет поладить с ним. Премьер-министр Чжоу и премьер-министр Танака наладили прекрасные отношения. Японии повезло, что именно эти два человека оказались у руля своих стран в период, когда международная обстановка позволила добиться примирения между Японией и Китаем».

Сегодня Соединенные Штаты и Китай снова находятся в отношениях конфронтации. И Япония следует в кильватере политики США. С момента нормализации дипломатических отношений между Японией и Китаем прошло 50 лет. Однако по сравнению с практически дружескими отношениями 1972 года, расстояние между Си Цзиньпином и современными политическими лидерами Японии слишком увеличилось, чтобы нынешние отношения между двумя странами можно было называть хорошими.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Танака Какуэй обменивается документами с премьер-министром Китая Чжоу Эньлаем (справа), после подписания Совместного китайско-японского заявления в Большом народном зале. Пекин, 29 сентября 1972 г. (© Kyōdō)

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