У премьер-министра Камбоджи выявлен положительный результат теста на COVID-19 после встречи с Кисидой

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Бангкок, 15 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Камбоджи Хун Сен сообщил, что у него выявлен положительный результат на COVID-19 после встреч с премьер-министром Японии Кисидой Фумио и президентом США Джо Байденом в Пномпене 12 ноября.

Хун Сен председательствовал на саммитах, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, в столице Камбоджи до 13 ноября. Затем после прибытия в Индонезию для участия в саммите G20 15 и 16 ноября он прошёл тест на COVID-19.

На пресс-конференции в Токио 15 ноября генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу заявил, что Кисида не рассматривается как имевший тесный контакт с заразившимся, поскольку недавняя встреча с Хун Сеном была проведена с соблюдением необходимых мер профилактики инфекции.

Мацуно сказал, что состояние здоровья Кисиды не изменилось, и что инфекция камбоджийского лидера не повлияла на график японского лидера.

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