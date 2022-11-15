Япония и Индонезия объявляют о новой инициативе по декарбонизации

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Нуса-Дуа, Индонезия, 14 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент Индонезии Джоко Видодо в понедельник совместно объявили об инициативе по реализации экономического развития и безуглеродного общества.

Инициатива «Азия как сообщество с нулевыми выбросами» (Asia Zero Emission Community) была обнародована после двустороннего саммита между Кисидой и Джоко на Бали, Индонезия.

«Обе страны считают, что Азия как центр глобального экономического роста станет движущей силой мировой экономики, а также моделью сотрудничества в реализации чистых, устойчивых, справедливых, доступных и инклюзивных энергетических переходов с учётом различных национальных обстоятельств», – говорится в совместном заявлении, призывающем другие азиатские страны принять участие в этой инициативе.

15 ноября в Индонезии пройдет саммит Группы 20 стран с развитой экономикой и развивающихся экономик.

В ходе переговоров Кисида и Джоко договорились, что их страны будут сотрудничать в отношениях с Китаем, усиливающим свое продвижение в Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, и Северной Кореей, продолжающей свои ядерные и ракетные разработки.

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