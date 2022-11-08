Премьер-министр Кисида Фумио с 11 ноября посетит три страны Юго-Восточной Азии
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Токио, 7 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио начиная с 11 ноября посетит три страны Юго-Восточной Азии, чтобы принять участие в ряде региональных встреч.
Во время своей поездки Кисида рассматривает возможность проведения своей первой официальной встречи с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем для улучшения отношений между двумя странами.
Кисида также стремится вести диалог с китайским лидером Си Цзиньпином, который в прошлом месяце в третий раз стал главной КНР.
«Я отправлю сообщение о позиции и усилиях Японии в отношении международной ситуации, а также продовольственной и энергетической безопасности», – сказал Кисида 7 ноября представителям правительства и правящей коалиции о предстоящих зарубежных встречах.
Ямагути Нацуо, глава Комэйто, младшего партнёра по коалиции правящей Либерально-демократической партии Кисиды, призвал премьер-министра активно участвовать в дипломатических переговорах на высшем уровне с США, Южной Кореей и Китаем.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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