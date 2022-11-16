Самый старый мужчина в Японии умер в возрасте 111 лет

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Хиросима, 15 ноября (Jiji Press). Самый старый мужчина в Японии скончался в возрасте 111 лет. Об этом сообщили власти города Дзинсэкикогэн, префектура Хиросима, где он жил.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, Накамура Сигэру стал самым старым мужчиной в стране после смерти в сентябре 112-летнего мужчины в городе Нара, также на западе Японии.

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