Американские СМИ: Илон Маск назвал Twitter «японоцентричным»

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Кремниевая долина, 21 ноября (Jiji Press). Илон Маск, новый владелец Twitter Inc., назвал платформу социальных сетей «ориентированной на Японию», сообщил в понедельник американский новостной веб-сайт The Verge.

«Может показаться, что Twitter ориентирован на США, но с любой точки зрения он ориентирован на Японию»,– сказал Маск на встрече с участием всех сотрудников Twitter.

Согласно отчёту, Маск сказал, что широкое использование Twitter в Японии – это то, к чему компания должна стремиться «в идеале в каждой стране».

Он отметил, что количество ежедневных активных пользователей в Японии примерно такое же, как и в Соединённых Штатах, в то время как население Японии составляет треть от населения Соединённых Штатов.

Он также упомянул об идее создания инженерных групп в Японии, Индии, Индонезии и Бразилии.

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