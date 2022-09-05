Эксперты расходятся во мнениях относительно использования социальных сетей японским императорским домом

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Токио, 4 сентября (Jiji Press). Эксперты расходятся во взглядах на предлагаемое использование социальных сетей для рассылки информации о японской императорской семье.

Некоторые эксперты считают, что использование социальных сетей должно усилить возможности императорского дома распространять информацию, в то время как другие выражают опасения, что семья может подвергнуться критике из-за своих публикаций.

Кимидзука Наотака, профессор британской политической и дипломатической истории в Университете Канто Гакуин в Йокогаме, префектура Канагава, который является давним сторонником использования социальных сетей императорским домом, сказал, что это единственная в мире крупная королевская семья, которая ещё не использует социальные сети.

По его словам, Управление императорского двора сосредоточилось только на своей веб-странице и не старалось активно раскрывать информацию. Он считает, что пора бы, пусть и с запозданием, использовать соцсети.

Он сказал, что британская королевская семья начала активизировать деятельность по связям с общественностью в связи с уменьшением общественной поддержки после того, как принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году.

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