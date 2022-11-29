В Японии впервые выявлено заражение птичьим гриппом у венценосного журавля
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Токио, 28 ноября (Jiji Press). Один журавль был заражен высокопатогенным птичьим гриппом, сообщило правительство префектуры Хоккайдо, самой северной префектуры Японии.
Заражённый вирусом подтипа H5 дикий журавль был обнаружен в городе Кусиро.
По данным Министерства окружающей среды, это первый случай, когда у японского журавля, признанного особым национальным достоянием, был выявлен птичий грипп.
Журавль был найден в ослабленном состоянии 20 ноября и умер к 28 ноября. Генетическое тестирование, проведенное Национальным институтом экологических исследований, в тот же день определило инфекцию.
На данный момент о массовой гибели диких птиц на Хоккайдо не сообщалось.
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