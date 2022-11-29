В Японии впервые выявлено заражение птичьим гриппом у венценосного журавля

Новости

Токио, 28 ноября (Jiji Press). Один журавль был заражен высокопатогенным птичьим гриппом, сообщило правительство префектуры Хоккайдо, самой северной префектуры Японии.

Заражённый вирусом подтипа H5 дикий журавль был обнаружен в городе Кусиро.

По данным Министерства окружающей среды, это первый случай, когда у японского журавля, признанного особым национальным достоянием, был выявлен птичий грипп.

Журавль был найден в ослабленном состоянии 20 ноября и умер к 28 ноября. Генетическое тестирование, проведенное Национальным институтом экологических исследований, в тот же день определило инфекцию.

На данный момент о массовой гибели диких птиц на Хоккайдо не сообщалось.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме