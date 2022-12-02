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Доха, Катар, 1 декабря (Jiji Press). Япония вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре, неожиданно одержав победу над Испанией, чемпионом мира-2010, в заключительном матче группового этапа.

Япония вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу второй раз подряд, став первой азиатской командой, достигшей такого успеха.

В ходе игры в группе E в Дохе, столице Катара, 1 декабря Япония одержала неожиданную победу над Испанией со счётом 2: 1 и заняла первое место в группе.

Япония будет играть матч 1/8 финала с Хорватией, занявшей второе место на предыдущем ЧМ-2018 в России, стремясь впервые выйти в четвертьфинал ЧМ.

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