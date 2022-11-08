Японская принцесса Хисако посетит Катар во время чемпионата мира по футболу

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Токио, 7 ноября (Jiji Press). Японская принцесса Хисако посетит Катар с 26 ноября по 3 декабря для участия в чемпионате мира по футболу 2022 года, сообщило Управление императорского двора.

Принцесса Хисако, почётный покровитель Японской футбольной ассоциации, будет смотреть матчи между Японией и Коста-Рикой 27 ноября по местному времени и между Японией и Испанией 1 декабря.

Во время своей поездки принцесса также планирует посетить тренировочный лагерь японской команды по просьбе ассоциации, а также местное социальное учреждение и музей.

Поездка в Катар принцессы Хисако, двоюродной сестры почётного императора Акихито, станет вторым зарубежным визитом члена императорской семьи после начала пандемии коронавируса.

В сентябре император Нарухито и императрица Масако посетили Великобританию, чтобы присутствовать на государственных похоронах королевы Елизаветы II.

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