Япония будет развивать экспорт декоративных карпов

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Токио, 6 декабря (Jiji Press). Япония добавила декоративного «парчового» карпа нисикигои в список товаров, экспорт которых следует стимулировать, чтобы к 2030 году увеличить ежегодный экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции и продуктов питания до 5 трлн йен.

Правительство включило популярного за рубежом карпа в пересмотренный план расширения сельскохозяйственного и другого экспорта, принятый на заседании соответствующих членов кабинета 5 декабря.

В частности, правительство поставило цель увеличить экспорт карпа нисикигои в 1,6 раза с 2021 года до 9,7 млрд йен в 2025 году.

Правительство окажет помощь в укреплении производства в крупных производственных центрах, таких как префектуры Ниигата и Хиросима, а также в поддержке рекламных мероприятий.

Чтобы предотвратить несанкционированное выращивание за границей брендовых сортов продукции, такой как фрукты, правительство создаст организацию для управления и защиты прав разработчиков.

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